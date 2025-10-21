Khống chế tài xế ‘ngáo đá’ chạy xe tốc độ cao, cầm dao chống trả công an 21/10/2025 17:23

Sáng 21-10, tổ tuần tra Trạm CSGT Trảng Bàng (Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh) nhận tin báo có xe tải biển số 49H-023.21 chạy tốc độ cao, lạng lách nguy hiểm trên Tỉnh lộ 786B, hướng về TP.HCM.

Tổ công tác phối hợp Công an xã Long Thuận truy đuổi, ra hiệu dừng nhưng tài xế không chấp hành, bỏ chạy về Khu công nghiệp TMTC (huyện Bến Cầu). Lực lượng chức năng huy động một xe tải lớn chặn đầu, ép phương tiện dừng lại.

Người đàn ông cầm dao cố thủ trong cabin, có hành vi chống trả. Sau nhiều phút thuyết phục, tổ công tác cùng công an hai xã khống chế an toàn đối tượng.

Qua kiểm tra, người này vẫn trong trạng thái kích động, dương tính với ma túy đá, khai tên Nguyễn Thanh T. (40 tuổi, ngụ TP.HCM).

Vụ việc đã được bàn giao cho Công an xã Long Thuận tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.