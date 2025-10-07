Bắt giữ thanh niên nghi 'ngáo đá' tấn công bà ngoại và mẹ rồi nhảy sông 07/10/2025 20:23

(PLO)- Một nam thanh niên nghi "ngáo đá" ở TP Huế đã dùng hung khí tấn công bà ngoại và mẹ ruột, rồi bỏ chạy và nhảy xuống sông khi thấy lực lượng chức năng.

Tối 7-10, lãnh đạo UBND phường Phú Xuân (TP Huế) cho biết lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ một nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá dùng tuốc nơ vít, đục gỗ thợ mộc để tấn công bà ngoại và mẹ ruột.

Bắt thanh niên nghi 'ngáo đá' tấn công bà ngoại và mẹ rồi nhảy xuống sông ở Huế.

Theo thông tin ban đầu, tại nhà số 9 đường Tô Ngọc Vân (phường Phú Xuân, TP Huế), Phan Xuân Nhật Anh có biểu hiện lên cơn ngáo đá, không kiểm soát được hành vi.

Người này đã dùng một tuốc nơ vít và một chiếc đục (công cụ của thợ mộc dùng đục gỗ) để tấn công bà ngoại và mẹ ruột.

Nhận được tin báo của người dân, Công an phường Phú Xuân đã nhanh chóng chỉ đạo lực lượng phối hợp cùng Cảnh sát 113 đến ngay hiện trường để giải quyết vụ việc.

Khi lực lượng chức năng có mặt, nam thanh niên này vẫn đang trong tình trạng loạn thần, tay lăm lăm tuốc nơ vít và đục, đứng trước nhà la hét, gây náo loạn.

Phát hiện công an, người này liền bỏ chạy, rồi đến khu vực cầu Kho thì bất ngờ nhảy xuống sông. Lúc này, lực lượng công an đã vận động, thuyết phục người này bơi vào bờ.

Sau đó, các chiến sĩ đã nhanh chóng ập vào trấn áp, khống chế thành công và đưa đối tượng về trụ sở Công an phường Phú Xuân để làm việc.

Được biết, Phan Xuân Nhật Anh từng có hai tiền án về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản và hai tiền sự cũng với các hành vi tương tự.