Kiểm soát biên độ lợi nhuận doanh nghiệp có thể giúp giảm giá bất động sản 03/11/2025 10:39

(PLO)- Bộ Xây dựng cho biết trong các biện pháp kéo giảm giá bất động sản, đơn vị này sẽ hướng tới kiểm soát biên độ lợi nhuận doanh nghiệp.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời cử tri về nguyên nhân giá nhà ở, giá đất tăng cao trong thời gian qua, đồng thời cho biết các biện pháp tới đây của Nhà nước sẽ kéo giảm giá bất động sản.

Kiểm soát nạn đầu cơ và thao túng giá

Theo Bộ Xây dựng, những năm gần đây, thị trường bất động sản tại nhiều địa phương, đặc biệt là các đô thị lớn và khu vực đô thị hóa nhanh, xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp, có yếu tố bất ổn, gây khó khăn cho khả năng tiếp cận nhà ở của người dân và sự phát triển lành mạnh của thị trường.

Giá nhà ở tại các đô thị lớn tăng mạnh, nhiều nơi vượt xa khả năng chi trả của phần đông người dân, nhất là nhóm thu nhập thấp, trung bình, người làm công ăn lương. Trong nhiều trường hợp, giá nhà đất không phản ánh đúng quy luật cung – cầu mà bị chi phối bởi hoạt động đầu cơ, thông tin quy hoạch chưa minh bạch, điều chỉnh địa giới hành chính, tâm lý đám đông...

Từ thực tế trên, Bộ Xây dựng cho rằng cần sớm có giải pháp phù hợp, kịp thời để kiểm soát thị trường, nhất là các giải pháp điều tiết cơ cấu sản phẩm, giá giao dịch nhà đất nhằm đáp ứng đúng nhu cầu ở thiết thực, ổn định đời sống người dân, bảo đảm thị trường phát triển ổn định, lành mạnh, góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội và ổn định kinh tế vĩ mô.

Giá chung cư Hà Nội liên tục tăng khiến giấc mơ an cư xa rời với nhiều người dân. Ảnh: V.LONG

Hiện Bộ Xây dựng đang phối hợp các bộ, ngành và địa phương thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm, gồm: tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, quy hoạch đô thị và nông thôn để tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn; đôn đốc các địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành ít nhất 1 triệu căn.

Bộ cũng đang xây dựng, trình Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi Nghị định 94/2024 về hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà ở và thị trường bất động sản; nghiên cứu, đề xuất cơ chế thí điểm mô hình “Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất” do Nhà nước quản lý nhằm tăng tính công khai, minh bạch trong giao dịch.

Ngoài ra, Bộ sẽ phối hợp Bộ Tài chính hoàn thiện khung pháp lý, thủ tục thành lập Quỹ nhà ở quốc gia; xây dựng, trình Chính phủ nghị quyết về cơ chế kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản.

Theo Bộ Xây dựng, nghị quyết trên nhằm thiết lập cơ chế pháp lý đặc thù để kiểm soát, điều tiết và từng bước kéo giảm giá nhà ở về mức phù hợp với thu nhập của đại bộ phận người dân; điều tiết thị trường theo hướng minh bạch, kiểm soát chặt đầu cơ và thao túng giá; hình thành chính sách đồng bộ về đất đai, đầu tư, quy hoạch, tín dụng, thuế và lựa chọn nhà đầu tư để phát triển mạnh nhà ở giá phù hợp.

Đặc biệt, các chính sách của nghị quyết trên sẽ hướng tới kiểm soát biên độ lợi nhuận doanh nghiệp trong phân khúc này nhằm hạ giá thành sản phẩm, góp phần điều chỉnh cơ cấu thị trường, tăng khả năng tiếp cận nhà ở của người dân có nhu cầu thực.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản có doanh thu tốt từ bán chung cư. Ảnh: V.LONG

Giá nhà chung cư duy trì mức cao

Theo công bố mới đây, Bộ Xây dựng cho biết ở các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM, giá nhà chung cư vẫn duy trì ở mức cao. Tại Hà Nội, giá bán trung bình khoảng 95 triệu đồng/m², trong đó hơn 43% nguồn cung mới có giá vượt 120 triệu đồng/m². Mặt bằng giá sơ cấp tăng mạnh kéo giá toàn thị trường lên cao.

Ở TP.HCM, giá bán trung bình đạt 91 triệu đồng/m², một số dự án trung tâm rao bán từ 120-150 triệu đồng/m². Bộ Xây dựng nhận định, hạ tầng giao thông cải thiện cùng tình trạng thiếu nguồn cung là hai yếu tố chính khiến giá tăng.

Các dự án lớn như metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), đường Vành đai 3, cầu Thủ Thiêm 4… được xem là động lực khiến giá bất động sản khu vực lân cận tăng. Một số dự án cao cấp tại TP.HCM đã chạm mốc gần 300 triệu đồng/m² như The Opusk Residence.

Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, nhận định thị trường Việt Nam hiện còn tự do, thông tin thiếu minh bạch nên khó triển khai các công cụ điều tiết hiệu quả.