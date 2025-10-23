Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng kiểm tra tình hình sạt lở ở khu tái định cư Đưng K’Nớ 23/10/2025 15:14

(PLO)- Sạt lở nghiêm trọng tại khu tái định cư Đưng K’Nớ, tỉnh Lâm Đồng đang đặt ra thách thức cần sớm có giải pháp khắc phục trước mắt và lâu dài để đảm bảo tính mạng và tài sản của nhân dân.

Video: Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng kiểm tra tình hình sạt lở ở khu tái định cư Đưng K’Nớ

Chiều 22-10, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng có buổi kiểm tra, khảo sát thực tế tình hình sạt lở , sụt lún tại khu tái định cư Đưng K’Nớ, xã Đam Rông 4.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, nguyên nhân chính dẫn đến sụt lún tại khu tái định cư Đưng K’Nớ được xác định là do nhiều nhà dân xây dựng trên nền đất đắp cao, thiếu hệ thống thoát nước hợp lý. Khi mưa lớn kéo dài, nước từ mái nhà dồn xuống chân taluy khiến đất nhão, gây sụt trượt nhanh chóng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, nhiệm vụ ưu tiên là bảo đảm an toàn cho các hộ dân. Yêu cầu chính quyền địa phương bố trí lực lượng túc trực, thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình và sẵn sàng di dời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm nếu cần thiết.