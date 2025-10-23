Lâm Đồng: Khẩn trương khắc phục sạt lở tại khu tái định cư Đưng K’Nớ 23/10/2025 13:51

(PLO)-Sạt lở nghiêm trọng tại khu tái định cư tại Lâm Đồng đang đặt ra thách thức cần sớm có giải pháp khắc phục trước mắt và lâu dài, đảm bảo tính mạng tài sản nhân dân.

Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có buổi kiểm tra, khảo sát thực tế tình hình sạt lở, sụt lún tại khu dân cư Đưng K’Nớ 5, xã Đam Rông 4 vào chiều 22-10.

Chị Ka Long Ri cho biết 1 tháng trước do mưa lớn nên nhà vệ sinh của gia đình bị sạt lở xuống dưới tại khu tái định cư Đưng K'Nớ 5

Tại đây, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đánh giá tình hình sạt lở là nghiêm trọng và yêu cầu chủ đầu tư dự án, các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, giám sát chặt chẽ 24/24h để bảo vệ tính mạng và tài sản của bà con.

Tại sao khu tái định cư phòng tránh thiên tai nhưng không an toàn?

Báo cáo nhanh với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tại hiện trường khu sạt lở chiều 22/10, lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực Lạc Dương (thuộc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng – Chủ đầu tư dự án) thông tin: Dự án bố trí, ổn định dân cư K’Nớ 5 có tổng diện tích trên 15,4 ha, quy mô dân số từ 400-600 người với tổng mức đầu tư hơn 35,7 tỉ đồng, chia làm hai giai đoạn.

Người dân bất an khi ở trong những căn nhà tại khu vực có nguy cơ sạt trượt cao tại khu tái định cư Đưng K'Nớ 5

Giai đoạn 1 đã hoàn thành, bố trí tái định cư cho 73/87 hộ dân vào năm 2020. Giai đoạn 2, được phê duyệt dự kiến hoàn thành cuối năm 2025 với các hạng mục san nền, giao thông, thoát nước và cấp điện, nước và bố trí thêm 14 hộ dân còn lại về ở theo kế hoạch. Tuy nhiên, từ tháng 7-2025, ảnh hưởng của bão và các đợt mưa lớn kéo dài đã gây ra sự cố sụt lún, sạt trượt nghiêm trọng tại khu vực này.

Để khắc phục tạm thời sự cố trong thời gian chờ khảo sát đánh giá lại, chủ đầu tư dự án và địa phương đã tiến hành phủ bạt nilong toàn bộ diện tích mái taluy sạt trượt đất phía sau nhà của 15 hộ dân bị ảnh hưởng cũng như tổ chức khơi thông dòng chảy chân mái taluy khu sạt trượt, diện tích úng nước của khu vực thi công dự án giai đoạn 2.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên nghe báo cáo về tình hình sạt trượt.

Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực Lạc Dương cho biết, mái taluy phía sau khu dân cư bị sạt lở với tổng chiều dài khoảng 80 m, khối lượng đất trượt gần 200 m³, ảnh hưởng trực tiếp đến năm hộ dân và gây dấu hiệu sụt lún nhẹ cho bốn hộ khác. Tổng cộng, 15 hộ dân bị ảnh hưởng bởi sự cố này. Riêng 48 hộ còn lại nằm trong vùng có nguy cơ cao.

Ông Phan Nhật Thanh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đánh giá nhìn chung cả khu vực tái định cư Đưng K’Nớ 5 được đào đắp trên nền đất mượn, chất đất pha cát nên rất dễ sạt lở, sụt lún khi mùa mưa về. Bên cạnh đó, một số vị trí đất đắp giật ba cấp, độ dốc lớn, nguy cơ sạt trượt cao.

Lãnh đạo tỉnh khảo sát, kiểm tra khu vực sạt lở. Clip:CHÍNH THÀNH

Tình trạng sạt trượt trên đã xảy ra bắt đầu từ năm 2020 tới 2023. Thời điểm đó UBND huyện Lạc Dương cũ đã hai lần đề xuất khắc phục tạm thời với kinh phí trên 2 tỉ đồng nhưng do khu vực sạt lở lớn, biện pháp trên chỉ khắc phục được thời gian ngắn.

“Cuối cùng hiệu quả đầu tư của một dự án thế nào. Bây giờ xã Đam Rông 4 đề nghị làm kè, chắn taluy kinh phí 5 tỉ đồng thì không giải quyết được gì. Hiện khu vực nguy cơ sạt lở lớn nên đảm bảo an toàn cho hơn 70 hộ dân phải cần các bên ngồi lại, đánh giá thấu đáo để có giải pháp tổng thể để xử lý sự cố”, ông Phan Nhật Thanh nhìn nhận và cho rằng, các giải pháp trước mắt chắc chắn phải tính tới việc thi công giật cấp, rãnh thu nước mặt tránh việc về lâu dài, đất sạt trượt xuống khu vực tụ thuỷ phía dưới.

Tính mạng người dân là trên hết

Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, qua báo cáo và kiểm tra thực tế, khu vực dự án chủ yếu sử dụng đất đắp, nền đất yếu, dẫn đến nguy cơ sạt trượt cao, đặc biệt trong điều kiện mưa nhiều.



Nguyên nhân chính được xác định là do nhiều nhà dân xây dựng trên nền đất đắp cao, thiếu hệ thống thoát nước hợp lý. Khi mưa lớn kéo dài, nước từ mái nhà dồn xuống chân taluy khiến đất nhão, gây sụt trượt nhanh chóng.

Cơ quan chức năng đánh giá ban đầu dự án được xây dựng trên nền đất mượn, đất đồi pha cát,..khi mùa mưa rất dễ sạt trượt, sụt lún.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, nhiệm vụ ưu tiên là bảo đảm an toàn cho các hộ dân. Yêu cầu chính quyền địa phương bố trí lực lượng túc trực, thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình và sẵn sàng di dời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm nếu cần thiết.

Các sở, ngành và địa phương phải khẩn trương phối hợp, đánh giá chi tiết mức độ thấm và sạt lở, đề xuất giải pháp kỹ thuật phù hợp để khắc phục triệt để.



Giải pháp trước mắt hướng tới ưu tiên triển khai hệ thống thoát nước hợp lý. Gia cố taluy để ngăn chặn tái diễn sự cố cũng như rà soát toàn bộ dự án giai đoạn 2, đánh giá nguy cơ sạt lở trước mùa mưa bão kéo dài.

Khu vực sạt trượt đã được phủ bạt nilong

“Do tính phức tạp của địa hình và hậu quả nặng nề khi xảy ra sạt trượt nên phải đánh giá lại để có một giải pháp xử lý bền vững nên có tốn kém đi nữa cũng phải làm bởi đảm bảo tính mạng người dân là trên hết”, ông Lê Trọng Yên nói.