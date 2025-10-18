Nghệ nhân 68 tuổi và gia tài đồ gỗ 'có một không hai' ở TP.HCM

(PLO)- Không phải thợ mộc hay điêu khắc, chỉ bằng trực giác và đam mê sáng tạo, ông Nguyễn Văn Tỏ (68 tuổi, ngụ Tân Uyên, TP.HCM) dành hơn 25 năm sáng tạo ra những đồ vật được chạm khắc từ gốc cây có giá hàng trăm triệu đồng.
Ông Tỏ dành nhiều thời gian để chạm khắc từng chi tiết. Mỗi chiếc xe thường được ông dành khoảng 5 tháng để hoàn thiện, từ khâu chọn gỗ đến chạm khắc từng chi tiết nhỏ.
Trong phòng còn có nhiều tác phẩm chạm khắc từ gốc cây trắc như "khỉ cõng cá mập", "sư tử cõng cá heo". Theo ông, hình ảnh những con vật trên bờ và dưới nước cõng nhau tượng trưng cho tinh thần đoàn kết, cùng nâng đỡ và giúp nhau vươn lên trong cuộc sống.