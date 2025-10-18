Nghệ nhân 68 tuổi và gia tài đồ gỗ 'có một không hai' ở TP.HCM

Media

Ảnh

Nghệ nhân 68 tuổi và gia tài đồ gỗ 'có một không hai' ở TP.HCM

NGUYỆT NHI

(PLO)- Không phải thợ mộc hay điêu khắc, chỉ bằng trực giác và đam mê sáng tạo, ông Nguyễn Văn Tỏ (68 tuổi, ngụ Tân Uyên, TP.HCM) dành hơn 25 năm sáng tạo ra những đồ vật được chạm khắc từ gốc cây có giá hàng trăm triệu đồng.

Đồ gỗ độc lạ chạm khắc từ gốc cây (16).jpg
Trong căn nhà nhỏ của ông Nguyễn Văn Tỏ, có nhiều vật dụng được chạm khắc từ gốc cây như mô hình xe máy, xe đạp cho đến bàn ghế, võng, bàn ăn hay những món đồ trang trí...Tất cả đều do chính tay ông tạo tác trong suốt nhiều năm.
Đồ gỗ độc lạ chạm khắc từ gốc cây (13).jpg
Ông Tỏ vốn là nông dân trồng cao su. Hơn 25 năm trước, sau những giờ cạo mũ cao su, ông bắt đầu mày mò chế tác đồ gỗ. Ban đầu chỉ là vài món trang trí treo tường như đầu trâu, đầu nai, dần dần ông thử sức với những tác phẩm lớn, cầu kỳ và sống động hơn. Đến nay ông Nguyễn Văn Tỏ đã sở hữu gần 60 món đồ gỗ độc lạ﻿.
Đồ gỗ độc lạ chạm khắc từ gốc cây (14).jpg
Đáng chú ý nhất là bộ sưu tập 7 chiếc xe đạp và chiếc xe máy “độ” bằng gỗ mà ông bắt đầu thực hiện từ năm 2018, được chạm khắc hình rồng, phượng cực kỳ bắt mắt.
Đồ gỗ độc lạ chạm khắc từ gốc cây (8).jpg
Phần khung kim loại ban đầu được ông tháo rời, thay thế bằng những thanh gỗ được đục, chạm tỉ mỉ, mài nhẵn và phủ bóng. Khi hoàn thiện, ông lắp lại các chi tiết như bạc đạn, tay lái, bánh và xích để những chiếc xe vẫn có thể vận hành bình thường.
Đồ gỗ độc lạ chạm khắc từ gốc cây (4).jpg
Đồ gỗ độc lạ chạm khắc từ gốc cây (1).jpg
Đồ gỗ độc lạ chạm khắc từ gốc cây (12).jpg
Ông Tỏ dành nhiều thời gian để chạm khắc từng chi tiết. Mỗi chiếc xe thường được ông dành khoảng 5 tháng để hoàn thiện, từ khâu chọn gỗ đến chạm khắc từng chi tiết nhỏ.
Đồ gỗ độc lạ (14).jpg
Phần tay lái của mỗi chiếc xe được ông Tỏ tạo hình công phu thành các con vật như rồng, trâu hay đại bàng.
Đồ gỗ độc lạ chạm khắc từ gốc cây (2).jpg
“Lúc đầu tôi chỉ làm xe đạp, nhưng rồi nghĩ phải nâng cấp, làm cái gì khó hơn một chút. Thế là tôi quyết thử sức với chiếc xe máy” - ông Tỏ chia sẻ. Nói là làm, năm 2020, ông Tỏ bắt tay chế tác chiếc xe máy 50 cc. Ông tháo toàn bộ khung kim loại, chỉ giữ lại phần máy để lắp ráp, mài giũa từng chi tiết, cả quá trình kéo dài trong gần một năm ròng rã mới hoàn thiện.
Đồ gỗ độc lạ chạm khắc từ gốc cây (3).jpg
Bộ bàn ghế “Tứ linh” tạo hình Long - Lân - Quy - Phụng nổi bật giữa phòng khách được chạm khắc từ gốc cây mít mà ông dày công thực hiện trong một năm, mỗi chi tiết đều được tạo hình thủ công thành hình các con vật uốn lượn quanh mặt bàn và ghế.
Đồ gỗ độc lạ chạm khắc từ gốc cây (5).jpg
Xung quanh phòng khách, ông Tỏ còn trưng bày nhiều gốc cây được chạm khắc thành hình các con vật. Mỗi khi bắt tay vào làm, ông thường ngắm thật kỹ từng rễ cây, nghĩ xem dáng gỗ gợi hình con gì. Từ đó để trí tưởng tượng dẫn lối và biến những khúc gỗ vô tri thành tác phẩm sống động.
Đồ gỗ độc lạ chạm khắc từ gốc cây (11).jpg
Đồ gỗ độc lạ chạm khắc từ gốc cây (6).jpg
Trong phòng còn có nhiều tác phẩm chạm khắc từ gốc cây trắc như "khỉ cõng cá mập", "sư tử cõng cá heo". Theo ông, hình ảnh những con vật trên bờ và dưới nước cõng nhau tượng trưng cho tinh thần đoàn kết, cùng nâng đỡ và giúp nhau vươn lên trong cuộc sống.
Đồ gỗ độc lạ chạm khắc từ gốc cây (10).jpg
Chiếc đồng hồ chạm khắc tinh xảo hình Quốc huy. "Làm mấy món này cần kiên nhẫn lắm, lúc ngồi đục, bào, quên cả thời gian, nhiều khi trời tối lúc nào không hay. Mỗi lần hoàn thành một tác phẩm, nhìn nó thành hình là vui lắm, giống như mình thổi hồn vô khúc gỗ vậy” - ông Tỏ chia sẻ.
Đồ gỗ độc lạ chạm khắc từ gốc cây (7).jpg
Chiếc võng hình đầu rồng chạm khắc kỳ công từng chi tiết trên đầu, thân.
Đồ gỗ độc lạ chạm khắc từ gốc cây (17).jpg
Trong căn nhà nhỏ, mọi vật dụng đều do ông tự tay chạm khắc. Bộ bàn ăn được ông làm nhiều năm trước, đến nay vẫn còn chắc chắn và sáng bóng. Bà Lê Thị Hồng Nữ (63 tuổi), vợ ông Tỏ rất thích những món đồ chồng làm. "Ổng mê làm mấy món này từ hồi còn trẻ, làm xong là ngồi ngắm suốt. Mấy món đồ nhìn vừa lạ vừa đẹp nên tôi rất ủng hộ” - bà Nữ chia sẻ.
Đồ gỗ độc lạ chạm khắc từ gốc cây (9).jpg
Hiện có nhiều người ngỏ lời mua, có tác phẩm được trả giá hơn 400 triệu đồng nhưng ông Tỏ vẫn chưa nỡ bán. Trong thời gian tới, ông Tỏ dự định sẽ làm thêm một chiếc xe máy để thỏa đam mê.
NGUYỆT NHI
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#chạm khắc từ gốc cây #nghệ nhân Nguyễn Văn Tỏ #TP.HCM

Đọc thêm