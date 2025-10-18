Nghệ nhân 68 tuổi và gia tài đồ gỗ 'có một không hai' ở TP.HCM 18/10/2025 09:00

(PLO)- Không phải thợ mộc hay điêu khắc, chỉ bằng trực giác và đam mê sáng tạo, ông Nguyễn Văn Tỏ (68 tuổi, ngụ Tân Uyên, TP.HCM) dành hơn 25 năm sáng tạo ra những đồ vật được chạm khắc từ gốc cây có giá hàng trăm triệu đồng.