Những màn tập luyện của Cảnh sát đặc nhiệm ở khu vực hồ Hoàn Kiếm 31/07/2025 18:14

Ngày 31-7, tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội (đoạn từ ngã tư Hàng Khay – Đinh Tiên Hoàng đến Tượng đài Cảm Tử), hơn 200 cán bộ chiến sỹ Công an tinh nhuệ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) cùng với nhiều phương tiện, trang thiết bị vũ khí hiện đại đã được triển khai, tổ chức tập luyện.

Đây là hoạt động phục vụ chương trình trình diễn kỹ thuật và nghiệp vụ đặc biệt của lực lượng Công an nhân dân sẽ diễn ra vào ngày 2-8. Chương trình nằm trong chuỗi kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Sự kiện do Bộ Công an chỉ đạo, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ chủ trì phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức.

Màn trình diễn có quy mô lớn, lần đầu tiên tổ chức giữa không gian phố đi bộ trung tâm Thủ đô với nhiều nội dung gồm: biểu diễn mô tô hộ tống theo đội hình chiến thuật, kỹ thuật điều khiển xe phức tạp (zích zắc, đội hình cánh quạt, xếp hình số 80…); biểu diễn múa súng nghệ thuật trên nền nhạc “Xứng đáng là thanh bảo kiếm”; biểu diễn võ thuật, khí công (như nằm trên mũi kiếm, đập bê tông bằng tay, ô tô đi qua người…) và xử lý tình huống nghiệp vụ trong công tác bảo vệ yếu nhân.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại buổi diễn tập:

Các cán bộ, chiến sỹ tập luyện dưới thời tiết oi bức của Hà Nội.

Tất cả đều cố gắng, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nội dung biểu diễn múa súng nghệ thuật trên nền nhạc “Xứng đáng là thanh bảo kiếm”.

Đội hình mô tô hộ tống nguyên thủ quốc gia biểu diễn nhiều thao tác di chuyển.

Phần trình diễn bảo vệ, hộ tống yếu nhận của lực lượng Cảnh vệ.

Cán bộ chiến sỹ, của Trung đoàn đặc nhiệm với vũ khí hiện đại cực kỳ thiện chiến luôn sẵn sàng tiêu diệt tội phạm, bảo vệ yếu nhân.

Đặc nhiệm luyện tập đu dây tấn công tội phạm.

Người dân theo dõi các chiến sĩ Cảnh vệ biểu diễn ​​​​các kỹ thuật cơ bản, võ thuật Công an nhân dân như: Biểu diễn kỹ thuật tấn công, phòng thủ bằng tay, chân; quyền 44 động tác, biểu diễn Mai Hoa quyền kết hợp phân thế.