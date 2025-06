Hà Nội thành lập 6 Tiểu ban chuẩn bị lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2-9 18/06/2025 20:06

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định thành lập sáu Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khánh 2-9 (02-9-1945 – 02-9-2025).

Sáu Tiểu ban này gồm: Tiểu ban Diễu binh, diễu hành do Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn làm trưởng Tiểu ban. Bộ Tư lệnh Thủ đô là cơ quan thường trực, phối hợp với Bộ Quốc phòng triển khai đề án diễu binh, huy động lực lượng, vận hành các xe mô hình biểu tượng, rước Quốc huy, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và biểu tượng 80 năm Quốc khánh.

Tiểu ban Tuyên truyền, Nội dung và Y tế do Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà làm trưởng Tiểu ban. Sở Văn hóa - Thể thao và Sở Y tế là cơ quan thường trực, đảm nhiệm công tác truyền thông, thiết kế tổng thể, tổ chức tuyên truyền cổ động, trang trí, lắp đặt hệ thống thiết bị lễ đài, khán đài… đồng thời bảo đảm công tác y tế, phòng dịch, an toàn thực phẩm và huy động quần chúng tham gia.

Người dân nô nức xem diễu binh, diễu hành dịp lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: TRẦN LINH

Tiểu ban An ninh, trật tự và Giao thông do Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn làm trưởng Tiểu ban. Công an TP và Sở Xây dựng là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh, phân luồng giao thông, cứu nạn - cứu hộ, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế. Đồng thời, quản lý hạ tầng đô thị để bảo đảm giao thông thông suốt, phòng chống úng ngập.

Tiểu ban Vệ sinh môi trường do Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông làm trưởng Tiểu ban, với cơ quan thường trực là Sở Nông nghiệp và Môi trường. Nhiệm vụ chính là triển khai phong trào “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, tổ chức thu gom rác, vận hành hệ thống nhà vệ sinh công cộng, tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường và phát huy tinh thần “Thành phố vì hòa bình”, “Thủ đô anh hùng”.

Tiểu ban Vật chất, hậu cần do Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền làm trưởng Tiểu ban. Sở Công Thương và Sở Tài chính là cơ quan thường trực, phụ trách đề xuất quà tặng, bảo đảm điều kiện ăn, ở, phương tiện, điện, nước… cho đại biểu và khách mời.

Tiểu ban Lễ tân do Phó Chủ tịch UBND TP Trương Việt Dũng làm trưởng Tiểu ban. Văn phòng UBND TP là cơ quan thường trực, phụ trách công tác khách mời, sắp xếp sơ đồ chỗ ngồi, đón tiếp, bố trí ăn nghỉ, phương tiện đưa đón đại biểu trong nước và quốc tế.

Thành phần các Tiểu ban gồm lãnh đạo nhiều sở, ngành và chính quyền các quận trung tâm như Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng.

UBND TP Hà Nội yêu cầu các Tiểu ban chủ động tham mưu Thành ủy, UBND TP và Ban Tổ chức triển khai các nội dung công việc theo Đề án của Ban Chỉ đạo Trung ương và Kế hoạch của Thành phố. Các trưởng Tiểu ban chịu trách nhiệm điều hành, chỉ đạo, giám sát tiến độ, nội dung công việc và phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm trọng đại của Thủ đô.