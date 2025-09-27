Video Tin Tức

Nóng hôm nay 27-9: Yêu cầu bồi thường từ công ty SJC với bà Lê Thúy Hằng; Cựu Chủ tịch Tập đoàn Tuấn Ân lãnh án

(PLO)- Bản tin sẽ cập nhật những thông tin nóng sau: Công ty SJC đề nghị bà Hằng liên đới bồi thường 95 lượng vàng và 100 tỉ đồng; Cựu Chủ tịch Tập đoàn Tuấn Ân lãnh 9 năm tù; Thưởng nóng 4 tập thể phá án vụ cướp giật điện thoại của phụ nữ khuyết tật….
Ngày 26-9, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu tổng giám đốc SJC) cùng 15 bị cáo khác. Quá trình xét xử, HĐXX triệu tập Công ty SJC tham gia phiên tòa với tư cách vừa là bị hại vừa là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; cùng 116 cá nhân, tổ chức với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trình bày tại tòa, Công ty SJC đề nghị HĐXX xem xét, tuyên buộc bị cáo Lê Thuý Hằng cùng đồng phạm bồi thường thiệt hại bằng vàng với số lượng hơn 95 lượng vàng từ hành vi nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước...

