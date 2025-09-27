Nóng hôm nay 27-9: Yêu cầu bồi thường từ công ty SJC với bà Lê Thúy Hằng; Cựu Chủ tịch Tập đoàn Tuấn Ân lãnh án 27/09/2025 10:52

Ngày 26-9, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu tổng giám đốc SJC) cùng 15 bị cáo khác. Quá trình xét xử, HĐXX triệu tập Công ty SJC tham gia phiên tòa với tư cách vừa là bị hại vừa là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; cùng 116 cá nhân, tổ chức với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trình bày tại tòa, Công ty SJC đề nghị HĐXX xem xét, tuyên buộc bị cáo Lê Thuý Hằng cùng đồng phạm bồi thường thiệt hại bằng vàng với số lượng hơn 95 lượng vàng từ hành vi nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước...