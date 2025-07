Nóng hôm nay: 29 bị can vụ Tập đoàn Thuận An là những ai?; Bắt khẩn cấp kẻ vừa đánh cô gái ôm con nhỏ vừa livestream 16/07/2025 06:05

V

KSND Tối cao vừa truy tố cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và 28 đồng phạm trong vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử.

Trong đó, bị can Phạm Thái Hà bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Bị can Lê Ô Pích, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (cũ) bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An và 26 bị can khác bị truy tố tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có bị can Trần Anh Quang (SN 1985, Tổng Giám đốc), Nguyễn Khắc Mẫn (SN 1983, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An), các bị cáo thuộc Ban Quản lý dự án Bắc Giang, Tuyên Quang, Hà Nội, Quảng Ninh,…