Nóng hôm nay: Cán bộ quyết tâm khi vận hành mô hình chính quyền mới

Nóng hôm nay: Ngày 1-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Thành Tâm, Ngô Ánh Hồng (vợ Tâm) cùng 17 người khác để điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 21-6, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM kiểm tra Công ty TNHH MTV Mỹ phẩm Thanh Thúy (gọi tắt là Công ty Thanh Thúy) do Võ Thành Tâm làm giám đốc và Công ty TNHH Mỹ phẩm Mỹ Trinh (gọi tắt là Công ty Mỹ Trinh) do Ngô Ánh Hồng điều hành.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 15 nhân viên liên quan đường dây sản xuất khi đang thực hiện các quy trình sản xuất và cất giữ nhiều mặt hàng có bao bì in nhãn mác nước ngoài như dầu gió con Ó, kem dưỡng ẩm Thái Lan, dầu ông già Thái Lan và dầu lăn Hàn Quốc. Các mặt hàng này không thuộc danh mục sản phẩm đã đăng ký sản xuất, kinh doanh của hai công ty nêu trên.