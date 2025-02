Nóng hôm nay: Người phụ nữ không mặc quần áo rơi khỏi ô tô khai gì? Quán bị tố 'chặt chém' ở Nha Trang bất ngờ đóng cửa 06/02/2025 06:00

Nóng hôm nay: Ngày 5-2, Công an TP Vinh (Nghệ An) tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc xôn xao clip người phụ nữ không mặc quần áo rơi khỏi ô tô đang chạy trên đường. Theo cơ quan công an, người phụ nữ trong clip là bà Nguyễn Thị Ng (tên viết tắt) (46 tuổi, trú phường Quang Trung, TP Vinh). Công an cũng đã làm việc với người điều khiển chiếc xe biển số 37A-356.xx. Làm việc với công an, bà Ng khai thời điểm đó do quá say rượu bia và tự cởi quần áo chứ không bị cưỡng hiếp, không ai ép buộc.