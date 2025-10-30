Bạc - kênh đầu tư mới nổi và những cảnh báo: Nửa đêm xếp hàng để săn... bạc 30/10/2025 05:58

(PLO)- Cơn sốt bạc đang diễn ra từ TP.HCM tới các tỉnh, TP khác. Hàng loạt công ty, đại lý bán bạc cháy hàng, người mua phải thanh toán đủ 100% rồi mòn mỏi chờ 3-6 tháng mới nhận được bạc.

LTS : Thị trường bạc đang rất nóng, không thua kém gì vàng. Việc mua bán bạc đang diễn ra sôi động. Thậm chí không ít người ví von bạc đang là “ngôi sao mới nổi” hoặc “bạc đang gặp thời”.

Thực tế bạc đang trở thành một kênh đầu tư mới nổi trên thị trường Việt Nam, thu hút rất đông người tham gia. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo người dân, nhà đầu tư cần hết sức tỉnh táo để không ngậm quả đắng vì lao vào bạc.

“Chỉ cần chậm chân 1 phút sẽ hết hàng” - là câu nói cửa miệng của những người có nhu cầu đi mua bạc trong thời gian gần đây. Nhiều người cho biết họ phải xếp hàng để mua bạc như mua vàng thời sốt giá. Đây là hiện tượng mới, chưa từng có trước đây.

Hiện tượng chưa từng xuất hiện trước đây

Kể về sự cực nhọc khi mua bạc, chị Tố Anh, một nhà đầu tư nhỏ lẻ tại TP.HCM, cho biết cách đây vài ngày, chị ghé cửa hàng bạc của Công ty Vàng bạc đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa mua hơn 10 lượng bạc để làm của, khi cần mang ra bán. Nhưng mới gần 9 giờ, nhân viên đã thông báo hết lượt phát phiếu, phải đợi hôm sau quay lại hy vọng lấy được phiếu mua hàng.

“Họ nói cửa hàng bắt đầu bán từ 7 giờ 30, giới hạn mỗi người tối đa 5 lượng và chỉ khoảng nửa tiếng là sạch hàng. Tìm hiểu thêm tôi được biết có người đợi từ 4 giờ chỉ để xếp hàng chờ tới lượt phát phiếu mà cũng không được” - chị Tố Anh kể.

Tương tự, anh Minh (ngụ phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM) cho biết anh đến một cửa hàng bán bạc của Sacombank để mua nhưng nhân viên thông báo hết hàng và thông báo 5 giờ sáng mai tới xếp hàng, bốc số, lấy phiếu... Lo không mua được bạc nên hơn 3 giờ sáng hôm sau anh đã thức dậy đánh răng, rửa mặt…, chuẩn bị đi mua bạc. Vậy mà khi anh đến cửa hàng hơn 4 giờ đã thấy hàng chục người xếp hàng chờ bốc số, lấy phiếu. Chờ đến khoảng 6 giờ, mọi người mới thấy bảo vệ cửa hàng phát số. Phát số xong cho khách hàng, bảo vệ dặn 7 giờ 30 quay lại tiếp tục xếp hàng, chờ gọi tên thì vào mua bạc…

“Như vậy, để mua được mấy lượng bạc, mỗi lượng giá trên dưới 2 triệu đồng, tôi mất công đi tới đi lui, xếp hàng, bốc số, chờ đợi… hơn một ngày. Tưởng chỉ mua vàng khó, hóa ra mua bạc cũng khó không kém” - anh Minh lắc đầu ngao ngán.

Lượng khách hàng giao dịch, mua bán bạc thỏi, bạc miếng tại TP.HCM ngày càng đông. Ảnh: TL

Đại gia vàng thờ ơ với bạc Trong khi nhà đầu tư nhỏ lẻ xếp hàng săn bạc miếng, bạc thỏi thì một “ông trùm” trong lĩnh vực kinh doanh vàng lại tỏ ra khá thờ ơ với loại tài sản này. Chia sẻ với PV, ông NT, Giám đốc một công ty kinh doanh vàng lớn tại TP.HCM, cho biết ông đã hoạt động trong ngành vàng đến nay đã hơn 40 năm nhưng ông không sở hữu bất cứ một miếng bạc nào. Mới đây có người kể họ đã bán vàng miếng SJC ở giá 84 triệu đồng/lượng và chuyển sang bạc từ đầu năm 2025 khi loại tài sản này chỉ khoảng 25,5 triệu đồng/kg. Đến nay thì khối tài sản đó đã tăng lên cao. “Dù vậy tôi vẫn không cảm thấy tiếc nuối với quyết định của mình, bởi tôi cho rằng bạc không phải là kênh để tích lũy lâu dài mà là trò chơi của những người thích rủi ro và tốc độ. Tôi cho rằng bạc là sự lựa chọn đầy rủi ro” - vị đại gia nhận định.

Không chỉ khan hiếm nguồn hàng, nhiều khách muốn mua bạc thỏi, bạc miếng còn rơi vào vòng xoáy hẹn - chờ - hẹn. Trên các nhóm mạng xã hội, nhiều người tỏ ra bức xúc khi một công ty kinh doanh bạc liên tục trì hoãn việc giao hàng.

Chị Thủy bức xúc nói: “Đơn hàng của tôi đã thanh toán 100%, hẹn hai tuần giao hàng nhưng đến nay lại tiếp tục dời thêm ít nhất hai tuần nữa. Không biết sau hai tuần nữa họ có thất hứa hay không. Không chỉ có mình tôi, nhiều người cũng khẳng định đã bị khất đến lần thứ ba rồi mà vẫn chưa được cầm bạc trong tay. Có người phản ứng gay gắt thì nhân viên đề nghị hoàn tiền 100% hoặc tiếp tục chờ”.

Từ đại lý đến công ty đều cháy hàng

Vì nhiều người đổ xô đi mua bạc miếng, bạc thỏi dẫn đến tình trạng khan hiếm. Đơn cử sáng 20-10, Sacombank-SBJ bất ngờ thông báo tạm ngưng hình thức giao ngay đối với bạc ép vỉ Kim Phúc Lộc. Thay vào đó, đơn vị này chuyển sang hình thức đặt hàng trước giao sau, đồng thời yêu cầu khách mua từ 1 lượng đến tối đa 1.000 lượng đều phải thanh toán trước 100% và chờ 90 ngày làm việc để nhận hàng.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý, tình trạng khan hiếm cũng không kém phần căng thẳng. Đại diện công ty cho biết đơn vị đang tạm ngừng hoàn toàn việc bán hàng giao ngay, dù chỉ 1 lượng.

“Bình thường mỗi ngày chúng tôi chỉ phát khoảng 100-150 số thứ tự, giới hạn tối đa 5 kg bạc/khách. Nhưng có hôm (ví dụ ngày 20-10), lượng người đặt mua quá đông nên công ty không giới hạn số lượng đăng ký nữa. Nếu được thì khách hàng ghé sớm để kịp ghi tên” - nhân viên khuyến nghị.

Nhiều khách hàng chờ bốc số để mua bạc từ 4 giờ 30 sáng tại một cửa hàng bạc ở TP.HCM. ﻿Ảnh: ĐL

Cũng theo nhân viên của Phú Quý, hiện công ty không còn hàng để giao ngay nên dù khách mua 1 lượng hay vài trăm ký đều phải chờ đến ngày 4-4-2026 mới được giao. Tuy vậy, khách mua vẫn phải thanh toán đủ 100% giá trị hợp đồng. Ví dụ nếu thanh toán 100% vào ngày 20-10-2025, khách hàng phải mòn mỏi chờ thêm gần sáu tháng mới được giao hàng.

Trước tình trạng này, nhiều người chuyển sang săn bạc tại các đại lý ủy quyền của Phú Quý với kỳ vọng sẽ sớm được cầm bạc trong tay. Chẳng hạn, tại một đại lý ủy quyền của doanh nghiệp này tại tỉnh Bình Dương đang có thời gian giao hàng ngắn hơn so với mặt bằng chung, chỉ 60-95 ngày. Nhiều đại lý ủy quyền cho hay giá niêm yết thì tất cả đều theo “công ty mẹ”.

Một đại lý Phú Quý vừa khai trương ở Bình Dương (cũ) chia sẻ: “Khách từ Đồng Nai, Long An, Tây Ninh… kéo qua cửa hàng của chúng tôi đông lắm. Trước khi khai trương, chúng tôi chuẩn bị sẵn 500 lượng bạc, giới hạn mỗi khách hàng chỉ được mua giao ngay 1 lượng bạc và dự kiến khoảng một tuần mới tiêu thụ hết. Nhưng không ngờ chỉ trong hai ngày đầu đã bán hết sạch số hàng này”.

Ngoài ra, chủ đại lý này giải thích hiện nay buộc phải giới hạn mỗi khách hàng chỉ được mua 1 lượng bạc để tránh tình trạng gom hàng. Nếu cho phép mua thoải mái, các mối lái sẽ gom sạch rồi bán ra chợ đen. Vì thời gian qua có thời điểm giá bạc miếng dao động quanh mức hơn 2 triệu đồng/lượng thì ngoài thị trường tự do lên tới 2,3-2,4 triệu đồng/lượng. Chênh lệch 200.000-400.000 đồng/lượng khiến không ít người coi đây là cơ hội đầu cơ ngắn hạn, dẫn tới cảnh vừa khai trương đã cháy hàng.

Đại diện một đại lý ủy quyền kinh doanh bạc ở TP.HCM cho biết để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách, đơn vị đang áp dụng hai chính sách bán hàng song song.

Khách hàng xếp hàng chờ đến lượt giao dịch bạc tại một cửa hàng ở TP.HCM. Ảnh: TL

Theo đó, nếu khách hàng thanh toán đủ 100% giá trị đơn hàng, đại lý coi như khách hàng đã sở hữu số bạc đó. Khi muốn chốt lời, đại lý sẵn sàng mua lại theo giá niêm yết của tập đoàn (công ty mẹ), bất kể thời điểm nào. Ngược lại, với những khách hàng chỉ đặt cọc 30%-50% giá trị lô hàng, đây chỉ là hình thức giữ quyền mua, chưa có giá trị chuyển nhượng hay thanh khoản.

“Trong trường hợp này, khách hàng không thể bán lại hợp đồng khi cần tiền mặt. Do đó, nếu có ý định lướt sóng, khách hàng nên chọn thanh toán đủ để đảm bảo khả năng linh hoạt” - chủ đại lý bạc khuyến nghị.

Còn tại Sacombank-SBJ, ngay cả khi khách hàng mua tới 1.000 lượng và đã thanh toán đủ 100% cũng không thể bán lại nếu họ chưa nắm số bạc trong tay. Lý giải về chính sách này, đại diện Sacombank-SBJ cho biết: Việc giao dịch mua - bán lại chỉ được thực hiện khi khách hàng đã nhận đủ hàng. Nói cách khác, dù khách hàng thanh toán đủ 100% cho một lượng hay cả ngàn lượng thì cho tới khi bạc được giao tận tay, hợp đồng ấy vẫn chỉ là trên giấy tờ. Nếu thu mua lại khi hàng chưa giao, chẳng khác nào chúng tôi thực hiện giao dịch bán khống.

Vị đại diện Sacombank-SBJ thông tin thêm đơn vị đang chạy hết công suất để đảm bảo tiến độ giao hàng đúng cam kết. “Nhu cầu mua bạc tăng gấp nhiều lần so với thông thường, trong khi năng lực sản xuất của công ty có hạn. Vì vậy, chúng tôi buộc phải lên lịch giao dựa trên sức mua thực tế mỗi ngày và khả năng cung ứng của nhà máy, nhằm tránh tình trạng trễ hẹn với khách hàng” - vị đại diện Sacombank-SBJ thanh minh.