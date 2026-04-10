'Ông lớn' đầu tiên giảm lãi suất huy động 10/04/2026 16:33

Theo đó, kể từ ngày 13-4 tới đây, mức lãi suất tiết kiệm cao nhất tại kỳ hạn 24 tháng sẽ được Vietcombank được điều chỉnh giảm 0,5%/năm. Đưa mức lãi suất của kỳ hạn này từ 6,5%/năm, xuống còn mức 6%/năm.

Các kỳ hạn khác sẽ được Vietcombank tiếp tục rà soát để điều chỉnh phù hợp. Với điều chỉnh này, lãi suất huy động tại tất cả các kỳ hạn của Vietcombank đều không vượt quá mức 6%/năm.

Sau khi giảm, lãi suất tiết kiệm cao nhất tại Vietcombank là 6%/năm.

Hiện nay, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 đến dưới 24 tháng tại bốn ông lớn gồm Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank cùng được niêm yết ở mức 5,9%/năm, tăng 0,7 điểm % so với mức 5,2%/năm trước đó.

Việc giảm lãi suất huy động sẽ giúp các ngân hàng từng bước tối ưu chi phí vốn đầu vào, gia tăng dư địa cho việc giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ cá nhân và doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh.

Trước đó, trong cuộc họp chiều 9-4, từ định hướng của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại đã đồng thuận giảm mặt bằng lãi suất huy động, qua đó tạo dư địa hạ lãi suất cho vay, qua đó tiếp sức mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026.