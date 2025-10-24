Ông Trump xoá án cho người sáng lập sàn tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance 24/10/2025 09:08

(PLO)- Nhà đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Binance - ông Changpeng Zhao đã được Tổng thống Trump xoá bản án năm 2024 với tội danh vi phạm quy định của Mỹ về chống rửa tiền.

Nhà Trắng hôm 23-10 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành lệnh xóa bản án đã được tuyên năm 2024 đối với nhà đồng sáng lập, cựu giám đốc điều hành (CEO) sàn giao dịch tiền điện tử Binance - ông Changpeng Zhao vì các tội danh vi phạm quy định chống rửa tiền, đài CNN đưa tin.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết “Tổng thống Trump đã thực hiện thẩm quyền theo hiến pháp của mình bằng cách xoá án cho ông Zhao, người đã bị chính quyền [Tổng thống Joe] Biden truy tố trong cuộc chiến chống tiền điện tử”.

Bà Leavitt nhấn mạnh rằng quyết định này được Nhà Trắng đưa ra sau khi “xem xét rất kỹ lưỡng mọi đề nghị ân xá được gửi tới bàn làm việc của Tổng thống [Trump]”.

Ông Changpeng Zhao khi tới phiên toà tại TP Seattle (Mỹ) ngày 30-4-2024. Ảnh: BLOOMBERG

Bà Leavitt cáo buộc rằng bản án mà ông Zhao phải nhận năm hồi năm 2023, dưới thời Tổng thống Biden, là quá khắc nghiệt khi mà “không có cáo buộc gian lận hay nạn nhân nào có thể được xác nhận”.

“Những hành động này của chính quyền ông Biden đã gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của Mỹ với tư cách là quốc gia dẫn đầu toàn cầu về công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cuộc chiến chống tiền điện tử của chính quyền ông Biden đã kết thúc” - bà Leavitt nói.

Chiều 23-10, ông Trump chia sẻ rằng ông đã quyết định xoá án cho ông Zhao “theo thỉnh cầu của rất nhiều những người rất tốt”. Ông Trump nói thêm rằng dù bản thân không biết và chưa từng gặp gỡ nhà đồng sáng lập Binance nhưng ông biết “rất nhiều người ủng hộ” ông Zhao.

Cựu Tổng thống Biden chưa bình luận sau những chỉ trích từ chính quyền đương nhiệm trong vụ truy tố ông Zhao và Binance.

Ông Zhao hoan nghênh quyết định hôm 23-10 của Nhà Trắng và viết trên mạng xã hội X: “Xin chân thành cảm ơn việc xóa án ngày hôm nay và cảm ơn Tổng thống Trump vì đã duy trì cam kết của nước Mỹ đối với sự công bằng, đổi mới và công lý".

Chia sẻ với đài NBC News, công ty Binance gọi thông tin về việc xoá án ông Zhao là “đáng kinh ngạc” và gởi lời cảm ơn Tổng thống Trump.

Ông Changpeng Zhao, thường được biết đến với tên gọi CZ, là doanh nhân người Canada gốc Hoa (tên tiếng Hoa là Triệu Trường Bằng). Năm 2017, ông Zhao cùng bạn gái là bà Hà Nhất, người Trung Quốc, sáng lập Binance và nhanh chóng đưa nó trở thành sàn giao dịch điện tử lớn nhất thế giới.

Năm 2019, chính quyền Tổng thống Biden năm 2019 đã cấm Binance hoạt động tại Mỹ vì lý do pháp lý. Các cơ quan tài chính Mỹ đã kiện Binance với các cáo buộc vi phạm các quy định của Washington về chống rửa tiền, trong đó có cáo buộc không báo cáo các giao dịch đáng ngờ liên quan lực lượng Hồi giáo Hamas và tổ chức khủng bố al-Qaeda.

Tháng 11-2023, ông Zhao nhận tội tại một toà án ở TP Seattle (bang Washington, Mỹ) và đồng ý vị trí lãnh đạo Binance và nộp phạt 4,3 tỉ USD.

Tháng 4-2024, ông Zhao bị tuyên án 4 tháng tù. Sau khi hoàn thành án tù ông Zhao chuyển sang sống ở Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), chịu các hạn chế nghiêm ngặt không được tham gia vào ngành công nghiệp tiền điện tử ở Mỹ.

Do đó, quyết định xoá án hôm 23-10 được kỳ vọng có thể mở ra cơ hội để ông Zhao có thể trở lại làm lãnh đạo tại Binance hoặc các thể chế khác, cũng như để Binance trở lại hoạt động tại Mỹ.

Ông Trump được cho là đã thay đổi hoàn toàn quan điểm về tài sản mã hoá, từ chỗ hoài nghi sang ủng hộ và cam kết biến Mỹ thành “thủ phủ tiền điện tử của hành tinh”.