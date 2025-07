Ông Biden bác cáo buộc để trợ lý ký thay nhiều lệnh ân xá 14/07/2025 11:53

Ngày 13-7, cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden bác cáo buộc rằng các trợ lý của ông đã tự ý dùng bút ký tự động (autopen) để ký thay ông nhiều lệnh ân xá và giảm án khi ông còn đương nhiệm, theo tờ The Hill.

Khi được hỏi về cáo buộc từ Tổng thống Donald Trump và các đảng viên Cộng hoà rằng ông Biden đã mất năng lực vào thời điểm cuối nhiệm kỳ và không nắm rõ các quyết định được đưa ra dưới tên ông, ông Biden nói: “Họ là những kẻ nói dối”.

“Tôi tự mình đưa ra từng quyết định đó” - ông Biden nói với tờ The New York Times về các lệnh ân xá và giảm án do ông đưa ra.

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Trong những ngày cuối cùng ở Nhà Trắng, ông Biden đã ký ba đợt giảm án, bao gồm giảm án cho hàng trăm người đang bị quản thúc tại gia kể từ thời kỳ đại dịch COVID-19 không phải quay trở lại nhà tù; giảm án cho hàng trăm người phạm tội liên quan ma túy không bạo lực; chuyển mức án tử hình thành tù chung thân cho 37 tử tù.

Ông Biden rằng ông đã sử dụng bút ký tự động để ký các lệnh này “vì có quá nhiều trường hợp cần xử lý”.

“Bút ký tự động là hợp pháp. Như các anh biết, những tổng thống khác cũng đã dùng nó, kể cả ông Trump. Nhưng vấn đề là chúng ta đang nói về rất nhiều người” - ông Biden nói thêm.

Cựu Tổng thống Mỹ cáo buộc các nghị sĩ Cộng hòa cố tình khuấy động tranh cãi xung quanh việc ông sử dụng bút ký tự động như một chiêu trò đánh lạc hướng.

“Họ đã nói dối một cách nhất quán về hầu như mọi việc họ làm. Việc tốt nhất họ có thể làm là tìm cách chuyển hướng sự chú ý sang vấn đề khác. Và đây chính là mục đích của họ”- ông Biden lưu ý.

Cả Bộ Tư pháp và Ủy ban Giám sát Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đều đã mở cuộc điều tra về việc ông Biden sử dụng bút ký tự động, cáo buộc rằng đây là một âm mưu do các trợ lý và quan chức của ông Biden dàn dựng nhằm che giấu sự suy giảm năng lực tinh thần của cựu tổng thống.

Tuần trước, bác sĩ riêng của ông Biden tại Nhà Trắng - ông Kevin O’Connor đã từ chối trả lời các câu hỏi trong buổi điều trần kín với Ủy ban Giám sát Hạ viện hồi tuần trước, viện dẫn đặc quyền giữa bác sĩ và bệnh nhân.

Chủ tịch Ủy ban - ông James Comer đã gay gắt chỉ trích bác sĩ O’Connor vì từ chối hợp tác.

“Rõ ràng đã có một âm mưu nhằm che giấu tình trạng suy giảm nhận thức của Tổng thống Biden, sau khi bác sĩ Kevin O’Connor - người vừa là bác sĩ riêng vừa là cộng sự trong các giao dịch kinh doanh của gia đình ông Biden - từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào và chọn cách viện dẫn Tu chính án thứ Năm” - ông Comer nói.