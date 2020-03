Ông Trương Minh Tuấn vắng mặt ở phiên xử thuộc cấp

Sáng 12-3, TAND tỉnh Phú Thọ mở lại phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Đặng Anh Tuấn (cựu chánh Thanh tra Bộ TT&TT) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.



Ông Tuấn bị điều tra trong giai đoạn 2 của vụ án liên quan đến đường dây đánh bạc trực tuyến ngàn tỉ dưới sự “bảo kê” của hai cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa.



Bị cáo Đặng Anh Tuấn tại tòa sáng 12-3

Đáng chú ý, tòa triệu tập ông Trương Minh Tuấn, cựu bộ trưởng Bộ TT&TT, tới phiên xử với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, ông Tuấn đã có đơn xin vắng mặt. Dù vậy, tòa vẫn tiếp tục xét xử.

Trước đó, hồi tháng 11-2019, phiên tòa cũng từng phải hoãn vì ông Tuấn vắng mặt. Theo đại diện VKS, ông Trương Minh Tuấn là người quan trọng có liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo, dù đã có lời khai trong hồ sơ nhưng vẫn cần có mặt để xét hỏi.

Trong khi đó, luật sư bào chữa cho bị cáo nhận định ông Tuấn có rất nhiều quyết định quan trọng mang tính định hướng hành vi sai phạm của bị cáo; các tài liệu, tình tiết trong vụ án cũng đều phải được thẩm tra, đánh giá toàn diện; sự có mặt của ông là rất cần thiết.

Theo CQĐT, ngày 5-10-2016, ông Trương Minh Tuấn ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra, đánh giá việc chấp hành quy định về quản lý và sử dụng Internet. Kết quả, đoàn kiểm tra phát hiện hoạt động của 14 trò chơi mang yếu tố cờ bạc, trong đó có game bài Rikvip/Tip.Club.

Đoàn kiểm tra có ba báo cáo đề xuất gửi ông Tuấn. Tuy nhiên, cựu bộ trưởng chỉ có ý kiến chỉ đạo theo đề xuất của đoàn tại hai báo cáo ban đầu, đến báo cáo thứ ba thì không có chỉ đạo gì. Ngược lại, ông Tuấn còn đồng ý với đề xuất của bị cáo Đặng Anh Tuấn về việc dừng hoạt động của đoàn kiểm tra.

Như vậy, ông Tuấn đã không chỉ đạo quyết liệt và kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của mình, dẫn đến các trò chơi có yếu tố cờ bạc, trong đó có game bài Rikvip/Tip.Clup, tiếp tục hoạt động gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Làm việc với công an, ông Tuấn khai việc đồng ý cho dừng hoạt động của đoàn thanh tra là do tin tưởng vào sự tham mưu của bị can Đặng Anh Tuấn.

Theo CQĐT, hành vi của cựu bộ trưởng Bộ TT&TT có dấu hiệu về mặt khách quan của tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nhưng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Do vậy, công an đề nghị Bộ TT&TT phối hợp cùng các cơ quan liên quan xử lý trách nhiệm đối với ông Tuấn theo quy định.

Tháng 12-2019 vừa qua, ông Tuấn bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 14 năm tù về hai tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ, trong vụ án liên quan đến thương vụ MobiFone-AVG