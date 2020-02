Triệu tập gần 200 người phiên phúc thẩm buôn thuốc ung thư giả

Cấp sơ thẩm ngoài tuyên án còn có nhiều kiến nghị Bản án sơ thẩm xác định đủ cơ sở xác định các bị cáo đã có hành vi làm giả giấy tờ, chứng từ... để nhập khẩu lô thuốc H-Capita rồi nâng khống giá trị để bán kiếm lời. Các bị cáo đã nhập được 9.300 hộp thuốc H-Capita. Căn cứ vào các quy định cũng như các giám định, HĐXX xác định toàn bộ lô thuốc 9.300 hộp thuốc H-Capita làm giả về nguồn gốc, xuất xứ, tạp chất định danh không đủ tiêu chuẩn, hồ sơ kỹ thuật thuốc đã bị làm giả, thuốc là thuốc kém chất lượng. Từ đó, HĐXX cho rằng có đủ căn cứ xác định các bị cáo đã phạm tội sản xuất, mua bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Trong vụ án này, bị cáo Hùng là người chủ mưu, cầm đầu. Việc người bào chữa cho rằng bị cáo đã kịp thời ngăn đưa thuốc ra thị trường là không chính xác, mà chính cơ quan chức năng khi phát hiện đã có động thái ngăn chặn việc này. Bị cáo Cường là người có vai trò hết sức quan trọng trong vụ án. Các bị cáo khác có vai trò giúp sức... Đồng thời, HĐXX kiến nghị Cơ quan An ninh điều tra VKSND Tối cao cần nhanh chóng điều tra, kết luận những hành vi đã tách ra khỏi vụ án này. Trong vụ án này, ông Raymundo có vai trò đặc biệt quan trọng, vì vậy kiến nghị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an nhanh chóng điều tra, xác minh rõ ông Raymundo. Hiện nay, việc cấp phép nhập khẩu thuốc còn nhiều lỗ hổng, đề nghị Bộ Y tế nhanh chóng sửa đổi chính sách để tránh tình trạng tương tự. Đồng thời, thông qua vụ án này có hiện tượng các công ty dược nhập thuốc nâng khống giá làm cho giá thuốc nhập trên thị trường rất cao, ảnh hưởng đến người dân, đặc biệt là người nghèo nên kiến nghị Bộ Y tế có biện pháp rà soát và điều chỉnh lại giá thuốc. Đối với việc ông Ngô Nhật Phương cung cấp tài liệu vụ án khi đang đóng dấu mật là có dấu hiệu phạm tội làm lộ bí mật nhà nước, HĐXX truyền kiến nghị của VKS đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an điều tra làm rõ những cá nhân, tổ chức làm lộ bí mật nhà nước theo thẩm quyền.