Chuyện ghi tại phiên xử thiếu niên giả nữ để trộm cắp

Cần sự định hướng Trao đổi với PV trong thời gian nghị án, ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đoàn phường Tân Thới Hiệp (người được chỉ định giám hộ cho C.) cho biết ông đáng tiếc với trường hợp của em C.. Theo ông, ở tuổi ăn chưa no, lo chưa kỹ như C. thì bất cứ thiếu niên nào cũng cần được định hướng và sự kết hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội. “Hi vọng sau cú vấp ngã đầu đời, C. sẽ thấm thía và trưởng thành hơn, trở thành công dân tốt, có đóng góp tích cực cho xã hội” - ông Tùng nói.