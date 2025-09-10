Philippines tiếp tục là đối tác nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam 10/09/2025 19:37

(PLO)-Sở Công Thương TP.HCM yêu cầu các doanh nghiệp xuất khẩu gạo trên địa bàn cần nhanh chóng nắm bắt thông tin để có những điều chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp.

Sở Công Thương TP.HCM vừa có công văn gửi các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo trên địa bàn thành phố về việc Philippines sẽ tạm dừng nhập khẩu các loại gạo trong vòng 60 ngày, bắt đầu từ ngày 1-9.

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Sở Công Thương TP.HCM yêu cầu các doanh nghiệp xuất khẩu gạo trên địa bàn cần nhanh chóng nắm bắt thông tin để có những điều chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương đề nghị các thương nhân cần giữ bình tĩnh, sáng suốt, tuyệt đối tránh tâm lý nóng vội hoặc chủ quan trước các diễn biến chính sách.

Ngoài việc duy trì các thị trường truyền thống, doanh nghiệp cần chủ động tìm kiếm và khai thác các thị trường tiềm năng mới nhằm phân tán rủi ro.

Sở cũng khuyến khích các doanh nghiệp tích cực tham gia mua tạm trữ lúa gạo để hỗ trợ nông dân, đồng thời phải thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo.

Cuối cùng, khi có khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sản xuất, xuất khẩu thì doanh nghiệp cần nhanh chóng gửi thông tin đến Sở Công Thương, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan để có đề xuất giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Nhân viên một cửa hàng tại TP.HCM chuẩn bị giao gạo

Dù có những biến động ngắn hạn từ một số thị trường, ngành lúa gạo Việt Nam nhìn chung vẫn đang trên đà phát triển tích cực.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tám tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu 6,3 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch 3,17 tỉ USD. So với cùng kỳ năm 2024, sản lượng xuất khẩu tăng nhẹ 2,2% nhưng kim ngạch lại giảm sâu tới 17,5%.

Giá gạo xuất khẩu bình quân trong tám tháng đầu năm đạt 504,9 USD/tấn, giảm 19,3% so với cùng kỳ.

Về thị trường, Philippines tiếp tục là đối tác nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, chiếm 42% tổng sản lượng. Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu sang thị trường này cũng ghi nhận mức giảm 16% so với cùng kỳ năm 2024.