Phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM huấn luyện PCCC&CNCH cho 150 bí thư, trưởng khu phố 07/11/2025 11:03

Sáng 7-11, UBND phường Trung Mỹ Tây (TP.HCM) tổ chức hội nghị tuyên truyền, huấn luyện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) cho hơn 150 người là Bí thư, Trưởng khu phố, Trưởng ban công tác Mặt trận và lực lượng an ninh cơ sở trên địa bàn.

Theo UBND phường Trung Mỹ Tây, công tác PCCC&CNCH là nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mỗi cán bộ cơ sở cần nhận thức đầy đủ, nắm vững kỹ năng để kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

UBND phường Trung Mỹ Tây phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền, huấn luyện công tác PCCC&CNCH vào sáng 7-11. Ảnh: NT

Hội nghị nằm trong kế hoạch của phường, nhằm phổ biến những quy định mới trong Luật PCCC&CNCH, Nghị định 105 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Báo cáo viên là Đại úy Phạm Đình Phương, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP.HCM (PC07), đã trình bày các nội dung chuyên sâu như: Nguyên nhân, điều kiện thường dẫn đến cháy nổ; biện pháp phòng ngừa tại khu dân cư; kỹ năng thoát nạn, cứu nạn cứu hộ; vận hành, kiểm tra thiết bị PCCC tại chỗ và phân tích một số vụ cháy điển hình thời gian qua.

Có hơn 150 người là Bí thư, Trưởng khu phố, Trưởng ban công tác Mặt trận và lực lượng an ninh cơ sở trên địa bàn phường được huấn luyện. Ảnh: NT

Bên cạnh phần lý thuyết, các đại biểu còn trực tiếp thực hành thao tác chữa cháy và cứu nạn tại chỗ. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ PC07, lực lượng cơ sở được huấn luyện cách sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập khay xăng bốc cháy, dùng kìm cộng lực phá khóa, phối hợp di chuyển người và tài sản ra khỏi khu vực cháy.

Qua buổi huấn luyện, nhiều cán bộ cơ sở đánh giá chương trình giúp họ hiểu rõ hơn về quy trình xử lý sự cố, kỹ năng thoát hiểm, đồng thời nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng cháy tại địa bàn dân cư.

Lực lượng an ninh cơ sở được huấn luyện các kỹ năng về PCCC&CNCH. Ảnh: NT

Kết thúc hội nghị, lãnh đạo UBND phường Trung Mỹ Tây yêu cầu các Bí thư, Trưởng khu phố và lực lượng an ninh cơ sở tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, triển khai thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”: Chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư hậu cần tại chỗ; qua đó xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC, góp phần giữ vững an toàn cho cộng đồng dân cư.