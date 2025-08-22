Quảng Ninh tăng tốc để trở thành trung tâm nuôi trồng thủy sản miền Bắc 22/08/2025 07:13

(PLO)- Không chỉ nổi tiếng với di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh còn là địa phương giàu tiềm năng về kinh tế biển, đặc biệt trong nuôi trồng thủy sản.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh, với bờ biển dài và diện tích vùng biển trên 6.000km2, hệ thống đảo bao phủ xung quanh tạo thành những vùng vịnh kín, tỉnh có nhiều tiềm năng trong nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi biển. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm thủy sản miền Bắc, thông qua chiến lược phát triển nuôi biển bền vững gắn với kiểm soát chặt khai thác, vừa khai thác hiệu quả tiềm năng tự nhiên, vừa bảo vệ nguồn lợi lâu dài. Để trở thành trung tâm thủy sản miền Bắc vào năm 2030, tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Trọng tâm là quy hoạch chặt chẽ, đưa toàn bộ hoạt động nuôi trồng vào quy hoạch tổng thể, tránh phát triển tự phát.