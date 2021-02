Bốn bà cháu trong một gia đình gốc Việt tại bang Texas (Mỹ) đã chết do hỏa hoạn sau khi cố gắng sưởi ấm trong nhà để vượt qua mùa đông lạnh bất thường năm nay, đài CNN đưa tin.

Ngày 21-2, CNN và nhiều báo đài địa phương đưa tin về cái chết của bà Loan Le - một phụ nữ người Mỹ gốc Việt - cùng ba cháu ngoại là Olivia (nữ, 11 tuổi), Edison (nam, 8 tuổi) và Colette (nữ, 5 tuổi) tại TP Sugar Land, bang Texas.

Ngày 15-2, bà Loan Le đến nhà con gái Jackie Pham Nguyen, 41 tuổi, ở Sugar Land. Giống nhiều gia đình khác gần đó, đến đầu giờ chiều cùng ngày, nhà bà Jackie Pham Nguyen bắt đầu chịu cảnh mất điện, trong khi ngoài trời nhiệt độ xuống thấp do đợt lạnh kỷ lục ở Texas.



Bà Loan Le (áo đỏ) và ba cháu ngoại Olivia (phải), Edison (bên trái bà Loan Le) và Colette (trái). Ảnh: CNN

Sau khi giành thời gian cùng nhau bên lò sưởi trong nhà, năm thành viên trong gia đình ba thế hệ này về phòng ngủ.

Khoảng 2 giờ sáng 16-2, giờ địa phương, một hàng xóm của gia đình bà Loan Le phát hiện hỏa hoạn và báo cho lực lượng cứu hỏa. Bà Loan Le và ba cháu ngoại tử vong tại nhà, trong khi bà Jackie Pham Nguyen và một người nữa được đưa đi nhập viện.

Nguyên nhân ban đầu được suy đoán là liên quan đến ngọn lửa trong lò sưởi.

Ông Doug Adolph, quan chức địa phương có quyền cung cấp thông tin về vụ việc, cho biết cảnh sát chưa đưa ra kết luận cuối cùng về nguyên nhân hỏa hoạn.

Ông Adolph còn cảnh báo rằng "có thể không bao giờ có thể xác định được nguyên nhân chính xác" và lưu ý rằng khu vực lân cận nhà bà Jackie Pham Nguyen đã mất điện trong ít nhất tám giờ trước khi vụ hỏa hoạn được phát hiện.



Bà Jackie Pham Nguyen (trái) và con gái lớn Olivia (phải). Ảnh: CNN

Ngày 21-2, kể lại vụ việc, bà Jackie Pham Nguyen cho biết phòng ngủ của các con đều ở các tầng trên, bà chỉ có thể bất lực kêu tên các con và mẹ (là bà Loan Le, đang ngủ cùng bé Colette) với hy vọng họ còn sống và bước ra khỏi phòng.

Ông Nathan Nguyen - cha của ba đứa trẻ nhưng không sống chung cùng bà Jackie Pham Nguyen - đã không tin vào việc gia đình gặp nạn. Khi mới nghe tin, ông này còn nghĩ đó là một trò đùa quá trớn, theo tờ The Washington Post.

Một người thân của ông Nathan Nguyen cho biết ông này đã rất sốc, suy sụp nặng nề và nhiều ngày qua gần như không nói chuyện với ai.