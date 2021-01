Danh sách khách mời tham dự buổi lễ nhậm chức tổng thống Mỹ của ông Joe Biden đã được rút ngắn lại trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang hoàn hành cũng như việc chính quyền thủ đô tăng cường các biện pháp an ninh tại Điện Capitol, hai tuần sau khi xảy ra vụ bạo loạn hôm 6-1.

Buổi lễ dự kiến sẽ diễn ra ở thủ đô Washington, D.C vào ngày 20-1 tuần này.

Giống như các buổi lễ nhậm chức trước đây, ông Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris sẽ tuyên thệ nhậm chức tại bãi cỏ ở khu vực phía Tây của Điện Capitol, hãng tin Fox News cho hay

"Tôi không sợ phải tuyên thệ bên ngoài" - ông Biden nói với các phóng viên vào ngày 11-1 trong bài phát biểu tại một bệnh viện ở TP Newark, bang Deleware, nơi ông được tiêm liều vaccine ngừa COVID-19 thứ hai.



Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden (trái) và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris (phải). Ảnh: REUTERS

Trước đó, vào ngày 8-1, Tổng thống đương nhiệm Donald Trump đã thông báo trên trang Twitter của mình rằng: "Đối với tất cả những ai đã hỏi, tôi sẽ không tham dự Lễ nhậm chức vào ngày 20-1".

Tổng thống Trump sẽ là tổng thống đương nhiệm đầu tiên, kể từ thời Tổng thống thứ bảy nước Mỹ Andrew Johnson, không tham dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm mình.

Theo truyền thống, tổng thống sắp mãn nhiệm sẽ cùng người kế nhiệm đi chung đến Điện Capitol vào ngày lễ nhậm chức, nhằm tượng trưng cho sự chuyển giao quyền lực một cách hòa bình.

Ông Biden tiết lộ ông cảm thấy ổn với việc này và gọi ông Trump là một "sự xấu hổ" đối với quốc gia, không xứng đáng với chức vụ của mình. "Thật tốt khi ông ấy không xuất hiện” - ông Biden nói thêm.



Công tác an ninh tiếp tục được thực hiện tại Điện Capitol để chuẩn bị cho lễ nhậm chức của ông Joe Biden. Ảnh AP

Trong cuộc điện đàm lần đầu tiên với người kế nhiệm mình hôm 14-1, Phó Tổng thống Mike Pence đã gửi lời chúc mừng đến bà Harris, đồng thời bày tỏ ý định sẽ tham dự lễ nhậm chức của bà với Tổng thống đắc cử Biden.

Ông Biden sau đó đã nói với ông Pence rằng ông "rất hân hạnh và vinh dự" khi có sự hiện diện của Phó Tổng thống Mỹ.

Các cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, George W. Bush và Bill Clinton cũng dự kiến sẽ đích thân tham dự lễ nhậm chức vào ngày 20-1, Fox News đưa tin.

Vị tổng thống còn sống duy nhất khác - Tổng thống thứ 39 của nước Mỹ Jimmy Carter - người đã 96 tuổi và dành phần lớn thời gian để nghỉ ngơi ở nhà của mình, sẽ không tham dự buổi lễ nhưng vẫn gửi lời "chúc tốt đẹp nhất" đến ông Biden.



Rào chắn được đặt xung quanh Điện Capitol để chuẩn bị cho lễ nhậm chức của ông Joe Biden. Ảnh FOX NEWS

Ái nữ Tổng thống Trump - cô Ivanka Trump dự kiến sẽ không tham dự, dù trước đó có thông tin cho rằng cô sẽ đến dự buổi lễ để tìm cách "cứu vớt" sự nghiệp chính trị của mình, đài NBC News dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho hay.

Hai Thượng Nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa Ted Cruz và John Cornyn cũng đã xác nhận hôm 15-1 rằng cả hai ông, đại diện cho bang Texas, sẽ đến tham dự buổi lễ ngày 20-1.



21.000 Vệ binh Quốc gia đã được huy động từ khắp nơi trên nước Mỹ để giúp đảm bảo an ninh cho buổi lễ nhậm chức. Ảnh: BLOOMBERG

Công viên Quốc gia Mỹ - nơi thường có hàng nghìn người dân đến để chứng kiến buổi lễ - đã đóng cửa từ hôm 15-1 và sẽ không mở cửa trở lại cho đến ngày 21-1.

Việc đóng cửa đã được thực hiện để đảm bảo an toàn và an ninh trong khu vực tổ chức buổi lễ, do Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) chỉ định.

Chính quyền thủ đô cũng đã huy động 21.000 Vệ binh Quốc gia từ khắp nơi trên đất nước để giúp đảm bảo an ninh cho buổi lễ nhậm chức này.



Theo Fox News, thay vì một cuộc diễu hành, ông Biden và vợ của mình - bà Jill Biden sẽ đến Nhà Trắng với sự hộ tống của lực lượng quân đội.

Ngoài ra, nữ ca sĩ Lady Gaga sẽ là người trình bày bài Quốc ca, ca sĩ Jennifer Lopez cũng sẽ trực tiếp biểu diễn tại Điện Capitol sau khi ông Biden tuyên thệ nhậm chức.

Buổi lễ còn có sự tham gia của những khách mời như nhà soạn nhạc, nhà viết lời, nhà viết kịch, và diễn viên người Mỹ nổi tiếng Lin-Manuel Miranda, các nghệ sĩ Jon Bon Jovi, Bruce Springsteen, John Legend, Demi Lovato và Justin Timberlake, nam diễn viên Tom Hanks, cũng như các nữ diễn viên Kerry Washington và Eva Longoria, cùng với cựu ngôi sao cầu thủ bóng rổ Kareem Abdul-Jabbar cũng dự kiến sẽ xuất hiện.