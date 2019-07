Ấn Độ và Pakistan lại đấu súng ác liệt ở Kashmir

Hãng tin IANS (Ấn Độ) dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ấn Độ Devender Anand cho biết binh lính Pakistan đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi pháo kích qua Đường kiểm soát (LoC), đường biên giới tạm thời của hai nước ở khu vực Kashmir.

Theo đó, loạt pháo từ Pakistan bắt đầu vào khoảng 21 giờ ngày 5-7 nhắm về huyện Rajouri ở bang Jammu & Kashmir của Ấn Độ. Sau đó, lực lượng nước này bắt đầu nổ súng dọc theo Loc. Binh lính Ấn Độ đã nổ súng đáp trả, chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại.



Binh lính Ấn Độ làm nhiệm vụ ở Kashmir. Ảnh: AP

Truyền thông địa phương đưa tin giao tranh vẫn đang tiếp diễn tại khu vực. Hiện phía Pakistan chưa lên tiếng về cáo buộc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.