Chỉ huy người Kurd tiết lộ về điệp viên 'bán đứng' al-Baghdadi

Một “quan chức an ninh” không được nêu tên của thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Bakr al-Baghdadi đã chuyển thông tin về các hoạt động di chuyển của trùm IS và nơi ẩn náu của ông ta cho lực lượng dân quân người Kurd, kênh NBC News dẫn lời chỉ huy Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) Mazloum Abdi cho biết ngày 31-10.

Theo ông Abdi, điệp viên này chịu trách nhiệm “bảo vệ các địa điểm” mà al-Baghdadi đang lẩn trốn.



IS xác nhận Abu Bakr al-Baghdadi đã chết. Ảnh: REUTERS

“Al-Baghdadi đưa ra các biện pháp phòng ngừa an ninh ở mức cao nhất. Ông ta không bao giờ sử dụng hệ thống truyền thông công nghệ cao. Bất cứ nơi nào ông ta ở đều bị cắt đứt liên lạc ngoại trừ những người trực tiếp phụ trách an ninh cho ông ta”, ông Abdi nói.

Chỉ huy SDF tiết lộ rằng “quan chức này”, người phản bội al-Baghdadi làm như vậy vì muốn trả thù cả IS lẫn lãnh đạo của nhóm này sau khi mất hy vọng về “tương lai” của IS.

Vị tướng người Kurd nói thêm rằng điệp viên này đã có mặt tại nơi ẩn náu của al-Baghdadi khi nơi này bị lực lượng Mỹ tấn công và người này sau đó đã được sơ tán khỏi đó.

Cũng theo ông Abdi, điệp viên này thường xuyên cung cấp cho lực lượng dân quân người Kurd thông tin để chuyển tới phía Mỹ. Người này vốn không biết chính xác địa điểm ẩn náu của trùm IS nhưng đã quan sát và đánh dấu những điểm mốc, từ đó giúp tình báo Mỹ xác định được vị trí của ông ta tại một cơ sở thuộc tỉnh Idlib, Syria.

“Chuyện al-Baghdadi đã ở Idlib hoàn toàn bất ngờ. Nó gây ngạc nhiên cho tất cả mọi người”, ông Abdi nói, nhắc tới sự hiện diện các các nhóm khủng bố, vốn là đối thủ của IS trong quá khứ, ở tỉnh Idlib.



Hình ảnh trong video Mỹ công bố về chiến dịch tiêu diệt Al-Baghdadi. Ảnh: AP

Các cơ quan tình báo Mỹ không hoàn toàn làm việc dựa trên những thông tin do điệp viên này cung cấp vì lo ngại đây có thể là cái bẫy, ông Abdi nói. Tuy nhiên, thái độ của phía Mỹ thay đổi sau khi điệp viên này được cho đã lấy cắp được mẫu máu của al-Baghdadi cùng đồ lót của ông ta để xét nghiệm ADN nhằm xác định danh tính của trùm IS. Abdi không nói rõ việc này được thực hiện thành công như thế nào.

Chiến dịch loại bỏ al-Baghdadi cũng trên bờ vực phá sản do bị trì hoãn bởi quyết định của Tổng thống Donald Trump rút lực lượng Mỹ khỏi miền bắc Syria. Cùng lúc, al-Baghdadi đang chuẩn bị thay đổi nơi ẩn náu tới một địa điểm bí mật mới, theo ông Abdi.

Ông Abdi dự đoán al-Baghdadi sẽ di chuyển tới địa điểm mới này trong vòng 48 giờ nếu chiến dịch không được tiến hành.

Tổng thống Trump ngày 27-10 thông báo thủ lĩnh IS al-Baghdadi đã bị tiêu diệt trong lúc tìm cách chạy trốn, “rên rỉ và khóc thét suốt chặng đường”.

Ông Trump nói thêm rằng thi thể của al-Baghdadi bị phân thành nhiều mảnh do ông ta tự kích nổ bằng áo vest chứa thuốc nổ. Lầu Năm Góc sau đó công bố một video ngắn cho thấy lực lượng Mỹ áp sát nơi ẩn náu của al-Baghdadi trước khi người này bị tiêu diệt.

Tuy nhiên, không quốc gia nào khác ngoài Mỹ có thể xác nhận chiến dịch và cái chết của al-Baghdadi. Phía Mỹ cũng tuyên bố thi thể của al-Baghdadi đã được chôn ngoài biển trong vòng 24 giờ sau khi bị tiêu diệt.

Các bản tin trước đó của hãng Reuters cho hay vị trí về nơi ẩn náu của al-Baghdadi được xác định nhờ sử dụng thông tin thu được từ trợ lý hàng đầu của ông ta là Ismael al-Ethawi. Ismael al-Ethawi đã bị lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ bắt và bàn giao cho nhà chức trách Iraq.

IS ngày 31-10 xác nhận cái chết của thủ lĩnh al-Baghdadi, đồng thời công bố Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi là thủ lĩnh mới của đội quân cờ đen.



IS trở thành nhóm vũ trang tàn bạo nhất trong lịch sử hiện đại dưới thời Al-Baghdadi. Ảnh: AP

Dưới thời al-Baghdadi, IS trở thành một trong những nhóm vũ trang tàn bạo nhất trong lịch sử hiện đại. Khi ở thời kỳ đỉnh cao, vương quốc Hồi giáo tự xưng của IS đã phủ khắp lãnh thổ Syria và Iraq tương đương diện tích của Vương quốc Anh.

Khai thác mạng internet và kích động những người ủng hộ từ những nơi khác nhau trên thế giới gia nhập IS, các tay súng của tổ chức khủng bố quốc tế đã thực hiện các vụ giết người hàng loạt, chặt đầu và cưỡng hiếp ở Iraq và Syria, đồng thời xúc giục tấn công ra ngoài khu vực Trung Đông.

Trong những năm sau đó, một loạt chiến dịch tấn công dần dần khiến lãnh thổ của IS bị thu nhỏ và đến tháng 3 năm ngay, IS mất mảnh đất cuối cùng của mình ở Syria.

Giới phân tích cho rằng al-Qurayshi sẽ là lãnh đạo của một tổ chức nhiều xung đột với số lượng phần tử ngủ đông giảm dần.