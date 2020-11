Theo khảo sát mới nhất của đài ABC News và báo The Washington Post, đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump đang dẫn trước ứng cử viên của đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden tại bang chiến địa là Florida.

Theo chuyên trang tổng hợp kết quả khảo sát Five Thirty Eight, cuộc thăm dò trước bầu cử do ABC News và The Washington Post tiến hành cho thấy ông Trump đang dẫn trước ông Biden 2% tại bang Florida.

Độ đáng tin cậy của khảo sát này được đánh giá ở mức A+, mức cao nhất trong thang đo của chuyên trang này.

ABC News và The Washington Post vốn nổi tiếng là các cơ quan truyền thông thường xuyên chỉ trích ông Trump. Do đó, kết quả khảo sát của hai cơ quan này gây ra sự bất ngờ với giới truyền thông quốc tế.

Tuy nhiên, đây là khảo sát duy nhất trong danh sách thống kê của Five Thirty Eight cho kết quả ông Trump dẫn điểm trước ông Biden ở bang Florida.



Hai ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020: ông Donald Trump (đảng Cộng hòa - trái) và ông Joe Biden (đảng Dân chủ - phải). Ảnh: AP

Các khảo sát còn lại, bao gồm kết quả thăm dò của báo The New York Times (được xếp hạng độ tin cậy A+), đều cho thấy ông Biden dẫn trước đối thủ từ 1% đến 5% ở bang Florida.

Cơ hội để ông Trump giành chiến thắng ở Florida cũng chỉ ở mức 36%, trong khi ông Biden có 64% khả năng giành được nhiều phiếu hơn tại bang chiến địa này, theo Five Thirty Eight.

Cũng theo Five Thirty Eight, ông Trump chỉ có 10% cơ hội tái đắc cử, trong khi ông Biden có 89% xác suất trở thành tổng thống thứ 46 của Mỹ.

Cũng thống kê trên, Iowa là bang chiến địa mà ông Trump có kết quả khả quan nhất. Ứng cử viên đảng Cộng hòa có 65% cơ hội giành chiến thắng tại bang này. Trong đó, khảo sát của công ty Selzer & Co. (được xếp hạng độ tin cậy A+) cho thấy ông Trump dẫn trước đối thủ tới 7% ở bang này.

Tương tự, khảo sát của tờ The Des Moines Register - nguồn khảo sát được coi là đáng tin cậy nhất tại Iowa - cũng cho kết quả ông Trump giành được 48% số phiếu ủng hộ, cao hơn đúng 7% so với tỉ lệ ủng hộ dành cho ông Biden (41%).

Dù vậy, kết quả các cuộc thăm dò trước bầu cử không phải là số liệu quyết định được ai sẽ nắm quyền nước Mỹ trong bốn năm tới. Người chiến thắng chỉ có thể được xác định sau ngày bầu cử 3-11 và kết thúc quá trình kiểm phiếu.