Tờ The New York Times đưa tin cựu Tổng thống Barack Obama đã bất ngờ xuất hiện bên cạnh ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden khi ông đang tiến hành vận động tranh cử ở bang Michigan hôm 31-10. Đây được cho là bước đi chiến lược của ông Biden vì ông cần tung ra một nhân vật có sức nặng như ông Obama để tạo điểm nhấn trong giai đoạn nước rút như hiện nay.

Phát biểu tại sự kiện, cựu Tổng thống Mỹ công khai gọi ông Biden là ''người anh em của tôi', đồng thời liên tục chỉ trích Tổng thống đương nhiệm Donald Trump đã thất bại trong việc xử lý đại dịch COVID-19 nói riêng và trong cương vị là người lãnh đạo quốc gia nói chung.



Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) xuất hiện bên cạnh ứng viên Joe Biden (phải) trong cuộc vận động tranh cử ở bang Michigan hôm 31-10. Ảnh: AP

Ông Obama còn đặt ra những câu hỏi ngụ ý ông Trump không hề lo nghĩ cho an toàn của người dân mà chỉ tập trung tới những chuyện vụn vặt của bản thân, chẳng hạn như hay so sánh số người tới dự các buổi vận động của ông nhiều hơn ông Biden.

"Ông ta không còn điều gì hay ho hơn để nghĩ tới sao mà suốt ngày cứ lo đám đông (tham dự các buổi vận động) ít hơn đối thủ. Chẳng lẽ hồi còn nhỏ không ai đến dự sinh nhật của ông ta à?" - ông Obama phát biểu.

Sau đó, ông chuyển sang chỉ trích việc ông Trump và đảng Cộng hoà liên tục kêu gọi huỷ bỏ luật bảo hiểm y tế Obamacare mà không đưa được biện pháp thay thế.

"Đảng Cộng hoà gần 10 năm qua lúc nào cũng bảo sẽ trình ra một kế hoạch tốt hơn nhưng rồi cũng thấy đâu. Nếu một đồng nghiệp trong đảng Dân chủ nói dối như vậy thì chúng tôi sẽ sa thải anh ta" - ông Obama nói, nhấn mạnh rằng người dân sẽ không phải lo lắng về sự trung thực của ông Biden.

Theo The New York Times, rõ ràng ông Obama đang dùng lại đúng chiến thuật công kích cá nhân đặc trưng của ông Trump. Việc ông Obama rời chính trường Mỹ khiến ông tương đối tự do hơn về mặt phát ngôn nên dễ áp dụng chiến thuật này hơn là ông Biden - vốn rất cần giữ hình ảnh công chúng.

Về phía ứng viên Joe Biden, nhân vật này khẳng định: "Ba ngày nữa, chúng ta có thể đặt dấu chấm hết cho một chính quyền không thể bảo vệ quốc gia này. Tôi không quan tâm ông ta sẽ cố gắng như thế nào, bởi ông ta không thể ngăn người dân đi bầu".