Chính quyền Mỹ ngày 18-11 cho biết Cố vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien đang trên đường tới thăm Việt Nam và Philippines để tiếp tục khẳng định sức mạnh quan hệ song phương giữa các nước.

"Ngày hôm nay Cố vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien đã lên đường đến thăm Việt Nam và Philippines, nơi ông sẽ gặp các lãnh đạo hai nước để tái khẳng định sức mạnh quan hệ song phương và thảo luận hợp tác an ninh quốc gia" - Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ (NSC) thông báo trên Twitter.

Cả Việt Nam và Philippines được xem như những quốc gia có chung mối quan ngại với Mỹ trước hành vi ngày càng quyết đoán của Trung Quốc về vấn đề chủ quyền vùng biển ở châu Á, hãng tin The Star cho hay.



Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien sẽ thảo luận về hợp tác an ninh khu vực trong chuyến thăm đến Philippines và Việt Nam sắp tới. Ảnh: AP

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ dự kiến sẽ có các cuộc gặp cấp cao với một số bộ trưởng và các quan chức an ninh Việt Nam vào ngày 21-11.

Ông O’Brien là quan chức cấp cao thứ hai của chính quyền Tổng thống Donald Trump thăm Việt Nam trong vòng một tháng qua. Trước đó, Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng đã đến Việt Nam và thảo luận chiến lược của Washington về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Sau chuyến thăm Việt Nam, ông O’Brien sẽ lên đường đến Philippines vào cuối ngày 22-11 và gặp các quan chức an ninh nước này ở thủ đô Manila, The Star đưa tin.

Trước đó, trong chuyến thăm Philippines năm ngoái, Ngoại trưởng Pompeo đã đảm bảo với nước này rằng Washington sẽ bảo vệ Philippines nếu quốc gia này bị tấn công ở Biển Đông.

Chính quyền Tổng thống Trump luôn khẳng định đặt ưu tiên chính sách đối ngoại của mình tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và cạnh tranh với Trung Quốc.

Cuối tuần qua, Tổng thống Trump đã cử ông O’Brien đến tham dự hội nghị cấp cao Đông Á. Ông Trump cũng dự kiến sẽ dự hội nghị của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tổ chức theo hình thức trực tuyến trong tuần này, theo hãng tin Reuters.