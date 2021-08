Liên minh châu Âu (EU) xóa tên Mỹ và năm quốc gia, vùng lãnh thổ khác khỏi danh sách “an toàn về mặt dịch tễ” do sự gia tăng trở lại số ca nhiễm ở những nơi này, hãng tin AP cho hay.

Ngày 30-8, EU đã khuyến cáo 27 quốc gia thành viên tái áp đặt hạn chế đi lại đối với Mỹ, Israel, Montenegro, Lebanon, Bắc Macdedonia cùng Kosovo - vùng lãnh thổ ly khai khỏi Serbia nhưng được hầu hết các nước EU công nhận là quốc gia độc lập.

Điều này có nghĩa là người đến từ sáu quốc gia, vùng lãnh thổ trên khi nhập cảnh vào các nước EU có thể đối mặt với các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt hơn như cách ly y tế hay xét nghiệm. Trong khi đó, công dân EU được khuyến cáo không tới các nơi trên nếu không cần thiết.



Một phòng điều trị tích cực (ICU) điều trị bệnh nhân COVID-19 tại bang Florida, Mỹ. Ảnh: USA TODAY

Tuy nhiên, khuyến cáo của EU không có hiệu lực bắt buộc với các quốc gia thành viên. Từng nước EU có thể xem xét khuyến cáo này và đưa ra quyết định riêng.

Trước đó, EU đã bắt đầu nới lỏng các quy định hạn chế đi lại từ mùa hè vừa rồi nhằm tạo điều kiện khôi phục kinh tế của khối. Từ ngày 18-6, Mỹ được EU xếp vào nhóm “an toàn” sau khi chiến dịch tiêm chủng được đẩy mạnh đã giúp số ca nhiễm mới giảm. Sau thông báo này, nhiều hãng hàng không châu Âu đã tăng trở lại tần suất các chuyến bay giữa Mỹ và châu Âu.

Tuy nhiên, từ ngày 27-8, hai quan chức EU đã tiết lộ với hãng tin Reuters rằng khối này đã bắt đầu các thủ tục loại Mỹ khỏi danh sách “an toàn về mặt dịch tễ”.

Theo quy định của EU, các quốc gia “an toàn về mặt dịch tễ” phải đạt hai tiêu chuẩn. Đầu tiên, trong vòng 14 ngày gần nhất, các nước đó có tỉ lệ số ca nhiễm mới COVID-19 không quá 75 trường hợp trên 100.000 dân. Cũng trong thời gian đó, nước “an toàn” phải có “xu hướng ổn định hoặc giảm về số ca nhiễm mới” so với 14 ngày trước đó.

Theo tờ The New York Times, Mỹ thỏa điều kiện đầu tiên nhưng số ca nhiễm mới trong hai tuần qua đã tăng 20% so với 14 ngày trước đó. Theo chuyên trang thống kê worldometers.info, Mỹ đã có hơn 39,89 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó hơn 655.700 bệnh nhân đã tử vong. Đây là ổ dịch nghiêm trọng nhất thế giới.

Diễn biến đáng lo ngại này ở Mỹ là do sự lây lan của biến thể Delta. Theo The New York Times, trong hai tháng qua, số ca COVID-19 phải nhập viện ở Mỹ đã tăng gấp gần 5 lần. Sự gia tăng này nghiêm trọng hơn tại các bang có tỉ lệ tiêm chủng thấp và có tâm lý phản đối các biện pháp phòng dịch mạnh mẽ.

Ở chiều ngược lại, Mỹ cũng có một danh sách tương tự và vẫn chưa mở cửa biên giới đối với khách du lịch đến từ EU sau khi khối này nhiều lần thuyết phục chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden nhưng không thành.