Hiện số ca nhiễm mới mỗi ngày vẫn cao ở nhiều bang tại Mỹ. Trong bối cảnh này một số địa phương ở Mỹ vẫn khởi động lại các hoạt động kinh tế sau thời gian dài phong tỏa do ảnh hưởng của đại dịch, đài CNA đưa tin.

Số ca nhiễm mới mỗi ngày vẫn trên đà tăng ở 22 bang

Tính tới 2 giờ 30 phút chiều 9-6 (theo giờ Việt Nam), Mỹ đã phát hiện hơn 2.026.500 ca nhiễm COVID-19, 113.061 bệnh nhân đã tử vong, theo chuyên trang thống kê Worldometer. Mỹ là ổ dịch lớn nhất thế giới, chiếm hơn 1/4 số ca nhiễm và ca tử vong trên toàn cầu.

Bang New York - ổ dịch lớn nhất của Mỹ - có gần 400.000 ca nhiễm COVID-19 và hơn 30.500 trường hợp tử vong. Riêng tại TP New York, hơn 22.000 người đã chết vì đại dịch này.



Thị trưởng TP New York Bill de Blasio trong buổi họp báo ngày 8-6. Ảnh: CNN

Theo Worldometer, trong ngày 8-6, Mỹ là nước có số ca nhiễm mới cao nhất thế giới (19.044 trường hợp). Số ca tử vong mới trong ngày là 586.

Theo đài CNN, số ca nhiễm mới ở nhiều bang vẫn đang có dấu hiệu tăng lên. Số ca nhiễm mới đang tăng lên ở 22 bang, giảm xuống ở 20 bang và không biến động nhiều ở tám bang còn lại.

Một trong những bang có mức tăng cao nhất là Florida. Số ca nhiễm mới sau mỗi 24 giờ đã tăng khoảng 46% so với tuần trước.

Ở giai đoạn đầu của dịch COVID-19 tại Mỹ, số ca nhiễm tăng nhanh ở các bang ven biển ở miền đông và miền tây. Tuy nhiên, hiện nay các bang ở miền trung nước Mỹ như Arkansas, Texas hay Arizona đang đối mặt với tốc độ tăng số ca nhiễm lớn hơn.

Tâm dịch New York mở cửa trở lại nền kinh tế

Từ ngày 8-6 - sau đúng 100 ngày kể từ khi COVID-19 xuất hiện ở TP New York (bang New York), địa phương này đã cho phép các công nhân đi làm trở lại, chính thức bước vào giai đoạn một cuộc kế hoạch tái khởi động nền kinh tế.

"Đây rõ ràng là địa phương khó khăn nhất ở Mỹ để tiến tới thời điểm (mở cửa trở lại nền kinh tế - PV) vì chúng ta là tâm dịch" - Thị trưởng New York Bill de Blasio nói trong cuộc họp báo ngày 8-6.

Khoảng 400.000 công nhân đã trở lại làm việc tại 32.000 công trình xây dựng, cơ sở sản xuất, trung tâm bán buôn và một số trung tâm bán lẻ ở thành phố. Những người này được yêu cầu đeo khẩu trang và tuân thủ các quy định giãn cách xã hội để phòng dịch.

Các tuyến xe buýt và tàu điện ngầm cũng được mở cửa trở lại. Tuy nhiên, các quan chức ngành vận tải thành phố cho biết họ "không hứa" sẽ đảm bảo được việc thực hiện giãn cách xã hội trong giờ cao điểm.



Thống đốc bang New York Andrew Cuomo trò chuyện với người dân TP New York trên tàu điện ngầm hôm 8-6. Ảnh: CNN/TWITTER

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết trước TP New York, các khu vực còn lại của bang đã bắt đầu tái khởi động nền kinh tế và số ca nhiễm mới đang tiếp tục xu hướng giảm. Do đó, ông tự tin rằng việc công nhân TP New York đi làm trở lại sẽ không tạo ra làn sóng lây nhiễm mới.

Nhiều nơi khác cũng dần trở về cuộc sống bình thường

Lầu Năm Góc cũng dỡ bỏ lệnh hạn chế đi lại ở thủ đô Washington D.C. và 38 bang như New York, Washington, Nam Carolina... Các bang này đã có những dấu hiệu kiểm soát tốt dịch bệnh.

Các bang California, Florida và Bắc Carolina không thỏa điều kiện để được dỡ bỏ lệnh hạn chế đi lại.

Ở bang Florida, Thị trưởng hạt Miami-Dade Carlos Gimenez cho biết muộn nhất là từ ngày 10-6, các bãi biển của hạt này sẽ được phép mở cửa trở lại, theo CNN.