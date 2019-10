Giết thủ lĩnh IS: Ông Trump cám ơn Nga, Nga nói không biết gì

Họp báo tại Nhà Trắng sáng 27-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa xác nhận thủ lĩnh tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Bakr al-Baghdadi đã thiệt mạng trong một chiến dịch tấn công của lực lượng đặc biệt Mỹ ở tỉnh Idlib (Syria).



“Tối qua Mỹ đã đưa tên thủ lĩnh khủng bố số một ra trước công lý. Abu Bakr al-Baghdadi đã chết”, ông Trump nói từ Nhà Trắng.

Ông Trump cho biết al-Baghdadi “chết sau khi chạy vào một đường hầm không có lối ra, rên rỉ và khóc lóc, la lối suốt dọc đường”. Theo lời ông Trump, thi thể al-Baghdadi không còn nguyên vẹn sau vụ nổ nhưng xét nghiệm DNA sau đó xác định đây đúng là al-Baghdadi.

Hai người vợ của al-Baghdadi cũng bị giết. Hai phụ nữ này cũng có mang áo cài bom tự sát nhưng bom chưa được kích nổ. Ngoài gia đình al-Baghdadi còn có một số lượng lớn tay súng IS và người tháp tùng al-Baghdadi thiệt mạng.



Ông Trump nói thủ lĩnh IS al-Baghdadi “chết sau khi chạy vào một đường hầm không có lối ra, rên rỉ và khóc lóc, la lối suốt dọc đường”. Ảnh: REUTERS

11 trẻ em được sơ tán khỏi địa điểm tấn công al-Baghdadi, nhưng đáng tiếc có 3 trẻ em thiệt mạng do bị al-Baghdadi kéo theo xuống đường hầm và cho kích nổ bom tự sát.

Phía Mỹ không có thương vong.

Ông Trump cũng cám ơn các nước Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Iraq, đặc biệt cám ơn người Kurd ở Syria hỗ trợ Mỹ trong chiến dịch.

Khi được hỏi về vai trò cụ thể của các nước, ông Trump nói: “Nga đối xử với chúng tôi rất tốt. Họ cởi mở, chúng tôi phải bay qua nhiều khu vực do Nga kiểm soát. Nga rất tốt. Iraq thật xuất sắc. Chúng tôi thật sự có sự hợp tác tốt. Và các bạn phải hiểu, họ không hề biết chính xác chúng tôi đang làm gì và chúng tôi đang đi đâu. Nhưng các tay súng IS cũng bị Nga và một số nước khác ghét giống như chúng ta ghét vậy”.

Tuy nhiên trong ngày 27-10, sau cuộc họp báo của ông Trump, Bộ Quốc phòng Nga nói Nga không hề được thông báo gì về bất kỳ sự hỗ trợ nào để cho phép máy bay Mỹ bay vào vùng không phần Nga kiểm soát để tiêu diệt al-Baghdadi.