Hai ông Trump - Tập nói gì trong cuộc điện đàm mới nhất?

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rằng ông đã có một "cuộc nói chuyện rất tốt" với ông Tập Cận Bình, trong đó hai người đã thảo luận về một thỏa thuận thương mại song phương, về Triều Tiên và cả Hong Kong, đài Sputnik đưa tin.

Cuộc gọi điện thoại giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra sau khi hai nước đạt được thỏa thuận thương mại "giai đoạn một" vào tuần trước, sau cuộc chiến thuế quan kéo dài 17 tháng.



Ông Tập bày tỏ niềm tin rằng Mỹ sẽ không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Ảnh: AP

Trong cuộc gọi điện thoại, Chủ tịch Tập Cận Bình "bày tỏ quan ngại nghiêm trọng" về những tuyên bố gần đây của Mỹ về Đài Loan, Hong Kong, Tân Cương và Tây Tạng, nói rằng Mỹ "can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc, làm suy yếu lợi ích của Trung Quốc và không phù hợp với sự tin tưởng và hợp tác song phương".



Ông Tập còn bày tỏ niềm tin rằng "Mỹ sẽ chú ý đến mối quan tâm của Trung Quốc, đồng thời tránh để các mối quan hệ song phương và các chương trình nghị sự quan trọng giữa hai nước bị xáo trộn", theo hãng tin Tân Hoa xã.



Trước đó vào ngày 20-12, tại lễ nhậm chức của tân Đặc khu trưởng Macau, ông Tập Cận Bình đã có bài phát biểu, nhấn mạnh rằng Bắc Kinh sẽ không dung thứ cho sự can thiệp của nước ngoài vào các vấn đề nội bộ của Macao, Hong Kong và tuyên bố sẽ bảo vệ chủ quyền và an ninh của Trung Quốc.



Tháng trước, ông Trump đã ký Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong, theo đó Ngoại trưởng Mỹ hàng năm có trách nhiệm chứng nhận Hong Kong duy trì quyền tự quyết để đặc khu có thể hưởng ưu đãi thương mại từ Mỹ, duy trì vai trò trung tâm tài chính của thế giới. Trump cũng thông qua luật cấm bán hơi cay, đạn cao su và các thiết bị khác được lực lượng cảnh sát Hong Kong sử dụng để đối phó người biểu tình.

Đáp lại, Bắc Kinh tuyên bố sẽ trừng phạt các nhóm tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Mỹ như Tổ chức Giám sát nhân quyền (HRW), Viện Dân chủ quốc gia về các vấn đề quốc tế, Viện Cộng hòa quốc tế... vì đã ủng hộ các hoạt động bạo lực ở Hong Kong. Ngoài ra, chính phủ của ông Tập tuyên bố sẽ đình chỉ tất cả các chuyến thăm của Hải quân và máy bay Mỹ tới Hong Kong.

Hong Kong đã chìm đắm trong các cuộc biểu tình bạo lực kể từ tháng sáu, với ban đầu là làn sóng biểu tình phản ứng dự luật dẫn độ cho phép dẫn độ nghi phạm, tội phạm sang TQ đại lục. Mặc dù dự luật đã được rút lại hồi tháng 10, nhưng các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra.

Những người biểu tình ở Hong Kong đã yêu cầu Bắc Kinh tôn trọng cam kết ban đầu của mình trong việc duy trì tình trạng bán tự trị của lãnh thổ, như đã được nêu trong hiệp ước năm 1997.



Bắc Kinh đã nhiều lần khẳng định rằng tình trạng bất ổn của Hong Kong là kết quả của sự can thiệp nước ngoài vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc.