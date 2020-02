Một tàu chiến của Hải quân Mỹ đã tịch thu một lô vũ khí được cho là do Iran "thiết kế và chế tạo" gồm 150 tên lửa điều khiển chống tăng (ATGM) và ba tên lửa đất đối không. Thông tin trên được quân đội Mỹ công bố hôm 13-2, theo kênh truyền hình Al-Jazeera.

Theo tuyên bố, quân đội Mỹ nói rằng tàu tuần dương tên lửa dẫn đường Normandy đã áp sát một chiếc thuyền buồm kiểu truyền thống trên biển Ả Rập hôm 9-2 và thu giữ lô vũ khí trên.

"Các loại vũ khí bị thu giữ bao gồm 150 tên lửa điều khiển chống tăng (ATGM) Dehlavieh - bản sao của của tên lửa Kornet ATGM do Iran sản xuất. Ngoài ra, còn có ba tên lửa đất đối không, ống nhòm nhiệt gắn súng, các bô phận cho máy bay không người lái và đạn được. Tất cả đều do được cho là do Iran thiết kế và chế tạo", tuyên bố từ quân đội Mỹ cho biết.

Hiện Iran chưa đưa rất bất kỳ bình luận gì về tuyên bố của quân đội Mỹ.



Thủy quân lục chiến Mỹ quan sát một tàu tấn công nhanh của Iran quá cảnh qua eo biển Hormuz. Ảnh: REUTERS

Thêm vào đó, quân đội Mỹ cho biết lô vũ khí bị thu giữ hôm 9-2 vừa qua “giống hệt” với lô vũ khí bị một tàu chiến của Mỹ bắt giữ hồi tháng 11-2019.

Thời điểm đó, tàu khu trục tên lửa dẫn đường Forrest Sherman đã tịch thu các bộ phận tên lửa tiên tiến được cho là có liên quan đến Iran trên một chiếc thuyền dừng ở biển Ả Rập.

Những năm gần đây, các tàu chiến Mỹ đã chặn và bắt giữ vũ khí Iran, được cho là cung cấp cho các chiến binh Houthi ở Yemen.

Nhóm tay súng Houthi đã xây dựng kho vũ khí của mình bằng việc tự sản xuất, tiếp nhận bằng cách sử dụng các bộ phận sản xuất trong nước, công nghệ nước ngoài và nhập lậu từ Iran.

Theo nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, Tehran bị cấm cung cấp, bán hoặc chuyển giao vũ khí ra bên ngoài quốc gia nếu không được sự chấp thuận từ Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc.

Mỹ cũng thường cáo buộc Iran cung cấp công nghệ chống tàu chiến, máy bay không người lái và tên lửa tiên tiến cho nhóm phiến quân Houthi ở Yemen, theo đài Al-Jazeera.