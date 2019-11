Hong Kong: Sẽ biểu tình mỗi ngày, không chỉ cuối tuần

Đợt biểu tình ở Hong Kong đã bước vào tháng thứ 6 và chưa có dấu hiệu chấm dứt. Thay vì chỉ biểu tình vào 2 ngày cuối tuần (thứ Bảy và Chủ nhật) như trước đây, người biểu tình tuyên bố sẽ xuống đường cả vào những ngày trong tuần, và sẽ biến điều này thành việc “bình thường”.



Nói là làm, liên tục suốt tuần qua Hong Kong luôn chìm trong biểu tình. Giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều khu vực ở Hong Kong bị tê liệt.



Người biểu tình ném bom xăng vào cảnh sát bên ngoài trường đại học Bách khoa ở Hong Kong, ngày 17-11. Ảnh: SCMP

Mức độ bạo lực trong tuần biểu tình vừa rồi đặc biệt cuối tuần tăng báo động. Ngày 17-11 xảy ra nhiều vụ xung đột giữa bộ phận người biểu tình quá khích và cảnh sát. Trong một sự cố xung đột, một cảnh sát bị trúng tên do người biểu tình bắn ra.



Cảnh sát bắn đạn cay bên ngoài trường đại học Bách khoa ở Hong Kong, ngày 17-11. Ảnh: SCMP

Vòi rồng được triển khai đối phó tình hình bạo lực gia tăng. Cảnh sát đã phải bắn đạn cay giải tán hàng chục người biểu tình ném gạch đá vào những người đang cố dọn dẹp các chướng ngại vật trên đường.



Người tình nguyện giúp dọn dẹp chướng ngại vật bên ngoài trường đại học Thành phố ở Hong Kong, ngày 17-11. Ảnh: SCMP

Về việc một nhóm khoảng 100 binh sĩ Trung Quốc đóng quân ở Hong Kong ngày 16-11 rời khỏi doanh trại ra dọn dẹp các chướng ngại vật trên đường phố, nhiều người biểu tình cho động thái này là phép thử phản ứng của dư luận Hong Kong.



Lính cứu hỏa và người tình nguyện giúp dọn dẹp chướng ngại vật bên ngoài trường đại học Thành phố ở Hong Kong, ngày 17-11. Ảnh: SCMP

Trong bối cảnh người biểu tình tuyên bố sẽ xuống đường mỗi ngày chứ không chỉ cuối tuần, Sở Giáo dục Hong Kong buộc phải quyết định tiếp tục đóng cửa hệ thống trường học thêm hôm nay 18-11 vì lý do an toàn. Hệ thống trường học ở Hong Kong đã đóng cửa trong hai ngày thứ Năm (14-11) và thứ Sáu (15-11) tuần trước vì giao thông bị rối loạn và mất an toàn do biểu tình liên tục xảy ra.



Bảo vệ dọn dẹp chướng ngại vật trước cổng trường đại học Hong Kong, ngày 17-11. Ảnh: SCMP

Từ đầu tuần trước, người biểu tình sử dụng một số trường đại học ở Hong Kong như căn cứ biểu tình. Cảnh sát phải vất vả can thiệp và tính đến ngày 17-11, người biểu tình chỉ còn kiểm soát được trường đại học Bách khoa như căn cứ biểu tình cuối cùng.