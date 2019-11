Iraq cảnh báo IS sắp phá ngục quy mô lớn ở Iraq, Syria

Người đứng đầu cơ quan tình báo Iraq cảnh báo rằng các thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang lên kế hoạch phá ngục quy mô lớn ở Iraq và Syria với nhiệm vụ mang tên “phá vỡ hàng rào”, theo báo Newsweek.

“Các thủ lĩnh cấp cao bí mật trốn sang hướng Gaziantep (Thổ Nhĩ Kỳ) và những khu vực khác là nơi ẩn náu của các thành viên cấp kinh phí chính của tổ chức và họ có số tiền rất lớn”, Trung tướng Saad al-Allaq của Iraq trả lời phỏng vấn đài CNN ngày 18-11.



Nhóm khủng bố IS. Ảnh: AP

Ông Al-Allaq cảnh báo rằng những thủ lĩnh này có những khoản đầu tư đáng kể ở Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq đã cung cấp danh tính một số cá nhân quan trọng cho giới chức Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời đang tìm cách bắt họ.

“Chúng tôi kết luận rằng ý định thực sự của IS là thực hiện một sứ mệnh mà họ gọi là 'phá rào' để xông vào các nhà tù ở Iraq và Syria nhằm phóng thích những kẻ khủng bố”, ông Al-Allaq nói.

“Cần có một nỗ lực quốc tế rộng lớn để đối phó chuyện này, bởi vì những tội phạm này có thể bỏ trốn khỏi các khu trại và trở về nước của họ”, vị tướng Iraq nói tiếp.

Ông Al-Allaq cũng nhấn mạnh các chiến binh IS đặt ra mối nguy hiểm lớn cho các quốc gia ở châu Âu, châu Á và Bắc Phi.

IS được thành lập vào năm 1999 và thời kỳ đỉnh cao của nhóm này là vào năm 2015 sau khi kiểm soát phần lớn lãnh thổ Iraq và Syria, tuyên bố thành lập một vương quốc Hồi giáo caliphate. Tổ chức cực đoan này được nhắc tới với sự tàn bạo khi nhóm này công bố những video về các vụ hành quyết, ném người từ nóc tòa nhà và đem tù binh đi thiêu sống.

Mỹ đã hỗ trợ quân đội Iraq và Lực lượng Dân chủ Syria do người Kurd lãnh đạo trong cuộc chiến chống IS và phần lớn đội quân cờ đen bị đánh bại. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hứng chỉ trích từ cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa khi ông bất ngờ quyết định rút lực lượng Mỹ khỏi Syria hồi tháng trước.

Các nhà phê bình lập luận rằng việc Mỹ rút khỏi Syria được xem là từ bỏ lực lượng dân quân người Kurd và động thái này sẽ khiến IS hồi sinh.

Tuy vậy, các nhà lãnh đạo quân sự Mỹ đã thuyết phục Tổng thống Trump để lại 800-1.000 binh sĩ ở Syria làm nhiệm vụ canh gác các mỏ dầu của Syria.

Ông Trump nhiều lần khẳng định IS đã bị đánh bại bất chấp một số lời cảnh báo như vị tướng của Iraq.

Cuối tháng 10, ông Trump phê chuẩn một chiến dịch đặc biệt bố ráp và tiêu diệt thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi. Mặc dù cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa ca ngợi ông Trump sau chiến dịch vây ráp trùm khủng bố thành công, song tờ The New York Times đưa tin việc Mỹ rút khỏi Syria thực sự làm phức tạp tình hình.