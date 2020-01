Trong một tuyên bố hôm 6-1, liên minh quân sự quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) do Mỹ dẫn đầu thông báo sẽ tạm dừng các chiến dịch chống khủng bố. Hoạt động đào tạo và hỗ trợ cho lực lượng an ninh Iraq cũng sẽ bị đình chỉ.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh các vụ tấn công tên lửa “lặp đi lặp lại” nhằm vào các căn cứ quân sự có binh sĩ liên quân đồn trú ở Iraq xảy ra thời gian gần đây. Hãng tin Reuters cho biết những căn cứ trên đã hứng chịu hơn 13 cuộc tấn công trong suốt hai tháng qua.



Binh sĩ Mỹ thuộc liên quân chống IS tuần tra vùng phía bắc Iraq hồi tháng 6-2018. Ảnh: AP

"Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo vệ tất cả binh sĩ thuộc liên minh đã cam kết đánh bại IS. Những cuộc tấn công bằng tên lửa do Hezbollah thực hiện đã khiến một dân thường Mỹ và một nhân viên an ninh Iraq thiệt mạng" - tuyên bố nêu rõ.

Khối NATO dự kiến sẽ có một cuộc họp khẩn về những diễn biến ở Trung Đông cùng ngày, đặc biệt là sau quyết định của liên minh chống IS.

Hiện NATO không đóng vai trò đáng kể ở Iran nhưng vẫn duy trì sự hiện diện hạn chế ở Iraq thông qua việc tham gia liên minh chống IS của Mỹ. Tình hình an ninh suy giảm đáng kể sẽ tác động trực tiếp đến nhiệm vụ của NATO ở Iraq.

Hôm 4-1, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng đã điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper để bàn về "những diễn biến gần đây", song không rõ nội dung gì đã được trao đổi.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết ông đã đề xuất với đại diện cấp cao của EU phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Josep Borrell tổ chức một hội nghị ngoại trưởng các nước thuộc Liên minh châu ÂU (EU) nhằm đạt được sự nhất trí về cách tiếp cận chung đối với vấn đề này.

Ông Maas khẳng định nếu tình hình cho phép, Berlin sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ cũng như triển khai 120 binh sĩ tham gia chiến dịch quân sự do Mỹ đứng đầu.