Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 17-5 đã lên tiếng cảnh báo Trung Quốc, sau khi quốc gia này dọa sẽ cản trở hoạt động của các nhà báo Mỹ ở Hong Kong.

“Gần đây, tôi nhận thấy rằng chính phủ Trung Quốc đã đe dọa sẽ can thiệp vào công việc của các nhà báo Mỹ ở Hong Kong. Họ là những nhà báo tự do, không thuộc một cơ quan báo chí chính thức nào, và những thông tin giá trị mà họ cung cấp dành cho người dân Trung Quốc và cả thế giới", ông Pompeo nói trong một tuyên bố.

Ông lưu ý rằng hành động này có thể ảnh hưởng đến các đánh giá của Mỹ về quy chế của Hong Kong.

Ngoại trưởng Mỹ nói thêm: “Bất kỳ quyết định nào liên quan đến quyền tự chủ và tự do của Hong Kong, được bảo đảm theo Tuyên bố chung Trung - Anh và Luật Cơ bản của Hong Kong chắc chắn sẽ tác động đến đánh giá của chúng tôi về chính sách “một quốc gia, hai chế độ” và tình trạng của Hong Kong”.

Theo hãng tin Fox News, không rõ liệu ông Pompeo nhắc đến cụ thể nhà báo nào.

Tranh cãi xảy ra vào thời điểm thế giới rất cần thông tin đáng tin cậy từ các nhà báo độc lập tại những vùng “chiến tuyến” đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên khắp toàn cầu.

Giữa chính quyền của Tổng thống Trump và Trung Quốc đã xảy ra bất hòa khi hai bên công khai đổ lỗi cho nhau xung quanh vấn đề nguồn gốc virus SARS-CoV-2 gây đại dịch COVID-19.

Cả hai quốc gia cũng mâu thuẫn nhau về cách xử lý khủng hoảng dịch bệnh của Trung Quốc.



Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo lên tiếng cảnh báo Trung Quốc về việc quốc gia này đe dọa sẽ cản trở hoạt động của các nhà báo Mỹ ở Hong Kong. Ảnh: Fox News

Trung Quốc đã biện hộ cho hành động trục xuất các phóng viên Mỹ khỏi nước này vào tháng 3 vừa qua, cho rằng họ đã “buộc” phải đáp trả lại "sự áp bức vô lý" do Mỹ gây nên với các nhà báo Trung Quốc.

"Chúng tôi kêu gọi Mỹ xóa bỏ định kiến về ý thức hệ, từ bỏ tâm lý từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói.

"Trung Quốc không phải là người khơi mào mọi sự rắc rối, nhưng chúng tôi cũng sẽ không dửng dưng nếu sự cố xảy ra. Chúng tôi kêu gọi phía Mỹ ngừng ngay lập tức các hoạt động áp chế truyền thông Trung Quốc, bằng không phía Mỹ sẽ đối mặt thêm nhiều thiệt hại nữa”, ông Cảnh Sảng nói.

Trước đó Trung Quốc tuyên bố trục xuất các phóng viên của các tờ báo nổi tiếng của Mỹ như New York Times, The Wall Street Journal, Voice of America và tạp chí Time.

Bắc Kinh giải thích hành động của mình là nhằm trả đũa các quy tắc mới mà chính quyền ông Trump áp đặt đối với các phóng viên Trung Quốc, bao gồm việc hạn chế số lượng phóng viên Trung Quốc tác nghiệp tại Mỹ và buộc một số phóng viên Trung Quốc về nước.