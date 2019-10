Mỹ đang thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ ngừng đánh Syria

Giới chức Mỹ đang sử dụng các công cụ kinh tế và ngoại giao để thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt chiến dịch quân sự ở Syria, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói trong một cuộc phỏng vấn của tờ The Tennessean. Cuộc phỏng vấn được công bố trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 11-10, theo hãng tin TASS.



Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: TASS

“Hôm nay, khi tôi ngồi tại nơi đây, đội ngũ của chúng tôi, đội ngũ Bộ Ngoại giao đang làm việc để thuyết phục Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan rằng cuộc xâm lược này là không phù hợp. Chúng tôi đang làm việc để thuyết phục họ rằng đưa quân tới Syria theo cách này nguy hiểm cho tính mạng của người dân Kurd cũng như những người khác trong khu vực – người Kitô giáo và các dân tộc thiểu số và thiểu số tôn giáo khác. Đó là ý tưởng tồi”, ông Pompeo nói trong cuộc phỏng vấn.

“Chúng tôi đang sử dụng mọi công cụ kinh tế và ngoại giao để thuyết phục họ chấm dứt hành động”, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.

Khi được hỏi lý do chính xác Mỹ rút lực lượng khỏi Syria, ông Pompeo trả lời: “ Là do Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ đã điều lực lượng lớn vượt biên giới vào Syria. Chúng tôi chỉ có ít quân chưa tới 60 người ở đó. Họ không thể tiếp tục ở đó và họ phải giữ cho mình an toàn. Tổng thống Trump đã quyết định đưa họ rút lui khỏi khu vực 20-30 km”, ông Pomeo giải thích.

“Chúng tôi đã làm việc với người Kurd, Mỹ đã làm việc với người Kurd không chỉ ở Syria mà còn trên khắp Trung Đông trong một thời gian hết sức dài. Họ là các đối tác tốt của chúng tôi và tôi rất tin vào chính quyền Mỹ này sẽ tiếp tục ủng hộ những người này, những người là bạn tốt của Mỹ”, ông Pompeo nói thêm.

“Người Kurd ở đó và giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nên hiểu rằng chúng tôi không nghĩ những gì Tổng thống Erdogan làm là đúng. Điều đó không đúng đắn, và ông ấy cần dừng lại”, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.

Hôm 7-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Washington đã bắt đầu rút lực lượng khỏi đông bắc Syria.

Hôm 9-10, Thổ Nhĩ Kỳ chính thức mở chiến dịch đánh người Kurd ở miền bắc Syria, bắt đầu bằng các trận không kích nhằm vào các vị trí của người Kurd. Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố mục tiêu của chiến dịch là lập ra một vùng đệm dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, nơi mà theo Ankara là những người tị nạn Syria đang sống ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể trở về.

Chính phủ Syria đã chỉ trích chiến dịch là hành động xâm lược. Cộng đồng quốc tế cũng lên án chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ. Liên Hiệp Quốc cảnh báo về một cuộc khủng hoảng nhân đạo với 100.000 người rời bỏ nhà cửa do chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ.

Những quả bom hẹn giờ

Theo kênh Press TV, năm tù binh IS đã tìm cách thoát ra khỏi một nhà tù ở miền Bắc Syria sau các cuộc tấn công bằng súng cối của Thổ Nhĩ Kỳ gần đó khiến lực lượng người Kurd bỏ canh gác các nhà tù.

Cụ thể năm tù binh IS thoát khỏi nhà tù Jirkin ở TP Qamishli, Syria, theo người phát ngôn của SDF.

Trong một diễn biến khác, 100 người phụ nữ có liên hệ với IS cũng tấn công các quan chức an ninh người Kurd tại trại al-Hol, một trong những khu vực nằm trong các cuộc bắn phá của Thổ Nhĩ Kỳ, để trốn thoát.



SDF đã cải tạo một trường học cũ ở Ainissa, Syria thành nhà tù tạm thời giam giữ những kẻ khủng bố IS. Ảnh: The New York Times



Hôm 11-10, người đứng đầu văn phòng báo chí SDF Mustafa Bali cho hay lực lượng người Kurd không còn chịu trách nhiệm cho những “quả bom hẹn giờ” là hàng ngàn tay súng IS và những người ủng hộ chúng bị bắt giữ trong các nhà tù do người Kurd quản lý.

“Chúng tôi đang hứng chịu một cuộc tấn công diệt chủng. Có một dự án làm thay đổi nhân chủng học và xóa sổ người Kurd. Vì thế, nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi là bảo vệ người dân của mình, biên giới và vùng đất của mình”, ông Bali nói ở Hasaka, miền bắc Syria.

“Tất cả lực lượng chúng tôi đang tập trung cho điều này. Các tù binh của chúng tôi, có khoảng 12.000 phiến quân IS, các khu trại với hơn 90.000 thành viên gia đình của IS và người di cư, giống như những quả bom. Chúng tôi không biết khi nào chúng sẽ phát nổ. Tuy nhiên, việc này không còn là trách nhiệm của chúng tôi”, ông nói.

Ông Bali cho hay họ đã làm hết sức để bắt giữ các tay súng IS thay cho thế giới, nhưng giờ đây họ phải bảo vệ chính mình.

Khi càng nhiều lính canh người Kurd rời bỏ bị trí, các nhà tù tạm thời giam giữ những kẻ khủng bố IS ngày càng lỏng lẻo và dễ dàng cho IS trốn thoát, người Kurd cảnh báo.