Mỹ doạ dừng chia sẻ thông tin tình báo nếu Anh bắt tay Huawei

Hãng tin Sputnik cho hay, trong một bài phát biểu tại Bộ Ngoại giao Anh hôm 8-5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết “Đối với công nghệ 5G, nước Mỹ có nghĩa vụ phải đảm bảo rằng chúng tôi sẽ hoạt động trong những mạng lưới đáng tin cậy tại những nơi mà chúng tôi có mặt hoặc những nơi chứa đựng thông tin về người Mỹ”.



Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu tại Bộ Ngoại giao Anh hôm 8-5. Ảnh: BREITBART

“Tại sao lại trao quyền cho một chính quyền đã vi phạm trắng trợn không gian mạng? Chính phủ Anh có thể làm gì để bảo đảm rằng các công nghệ nhạy cảm không trở thành cánh cửa công khai cho các gián điệp Trung Quốc?”, ông đặt câu hỏi.



Ngoại trưởng Pompeo cũng cảnh báo rằng nếu Anh thỏa hiệp về vấn đề an ninh, đó sẽ là rào cản đối với Mỹ trong việc chia sẻ các thông tin tình báo nhạy cảm với Anh.

“Việc an ninh không được đảm bảo sẽ cản trở khả năng của Mỹ trong việc chia sẻ những thông tin nhất định trong mạng lưới đáng tin cậy. Đây cũng là những gì mà Trung Quốc mong muốn, đó là chia rẽ liên minh phương Tây”, ông nói thêm.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, “mỗi quốc gia đều có quyền tự đưa ra quyết định về việc làm thế nào để giải quyết thách thức”, cũng như có quyền quyết định về việc có mời các công ty công nghệ Trung Quốc như Huawei hay ZTE tham gia đấu thầu các hợp đồng cơ sở hạ tầng hay không. Tuy nhiên, ông Pompeo tin rằng Anh chắc chắn không muốn đưa ra quyết định sai lầm và “phá vỡ mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước”.

Hiện chính phủ Anh đang cân nhắc việc cho phép Huawei, công ty viễn thông khổng lồ của Trung Quốc đang bị Mỹ coi là mối đe dọa về an ninh, tham gia hỗ trợ xây dựng mạng lưới viễn thông 5G thế hệ mới tại Anh.

Trong khi đó, Huawei vẫn phủ nhận bất kỳ nguy cơ an ninh nào phát sinh từ các sản phẩm của công ty này. Tuần trước, các cuộc thảo luận về chủ đề này đã bị rò rỉ và dẫn tới việc Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson bị sa thải. Ông Williamson là người phản đối việc hợp tác với Huawei.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Anh Sky News sau bài phát biểu, ông Pompeo tiếp tục khẳng định lập trường dứt khoát của Mỹ về vấn đề hợp tác với tập đoàn công nghệ Huawei. “Chúng tôi không tin các bạn có thể sử dụng công nghệ của Huawei trong hệ thống của mình mà vẫn có một mạng lưới đáng tin cậy. Mỹ sẽ chỉ tham gia những hệ thống đáng tin cậy và chia sẻ thông tin tình báo của Mỹ với những mạng lưới mà chúng tôi tin rằng không chịu sự kiểm soát của Trung Quốc hay chính phủ Trung Quốc", ông nói.

Được biết, Mỹ cùng các nước đồng minh của mình như Úc và New Zealand đã chặn các nhà mạng viễn thông sử dụng thiết bị của Huawei cho mạng 5G. Chính phủ Nhật Bản cũng ngừng mọi hoạt động mua bán và sử dụng thiết bị từ các công ty Trung Quốc do lo ngại về vấn đề thu thập dữ liệu và nghe lén. Mỹ không hợp tác với các quốc gia sử dụng hệ thống của Huawei (PLO) - Theo Reuters, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết Mỹ sẽ không hợp tác hoặc chia sẻ thông tin với các quốc gia sử dụng hệ thống của Huawei với lí do lo ngại về an ninh.