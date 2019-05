Mỹ cảnh báo các đồng minh không giao dịch với Huawei, sau khi nước này đưa gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc vào danh sách đen nhằm hạn chế hoạt động của Huawei tại thị trường Mỹ. Trong khi đó, Huawei phủ nhận mạnh mẽ các cáo buộc của Mỹ rằng công ty này được nhà nước Trung Quốc bảo trợ và giúp nước này do thám thông qua các thiết bị của mình.

Trong chuyến thăm Israel hồi tháng 1, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton đã đưa ra vấn đề này, cảnh báo không cho phép các công ty công nghệ Trung Quốc như Huawei và ZTE tiếp cận thị trường Israel, cơ quan truyền thông Israel cho biết.



Mặc dù Israel coi Mỹ là đồng minh quan trọng nhất của mình nhưng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là mong muốn chào đón Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sau Mỹ.





Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp nhau trong một số dịp để tăng cường quan hệ giữa hai nước. Ảnh: BBC

Tuần trước, tờ báo Marker của Israel đưa tin rằng Tel Aviv đã từ chối yêu cầu thành lập một ủy ban đặc biệt để giám sát công nghệ và đầu tư từ Trung Quốc của Washington. Tờ báo cũng nói thêm rằng Israel hiện đang tìm kiếm một cách tiếp cận cân bằng nhằm xoa dịu các quan chức Mỹ.

Tờ Ha'aretz cũng tiết lộ rằng các quan chức Israel đang thảo luận về một thỏa thuận hấp dẫn với công ty Hutchison có trụ sở tại Hong Kong về việc thành lập một cơ sở khử mặn nước biển lớn nhất trên thế giới, gần nhà máy Soreq ở phía Nam Tel Aviv.



Hutchison đã đệ trình một đề xuất thành lập nhà máy nhưng đang phải cạnh tranh với các công ty trong nước cũng như các công ty liên doanh giữa Israel và Tây Ban Nha cho dự án này.



Theo tờ báo, người đứng đầu Cục An ninh thuộc Bộ Quốc phòng Israel, ông Nir Ben Moshe đã bày tỏ “một sự nghi ngại mạnh mẽ” về việc chọn Hutchison tham gia xây dựng nhà máy khử muối, khi mà nơi này gần các cơ sở an ninh quốc gia của Israel.



Theo kế hoạch, địa điểm đặt nhà máy khử muối nằm gần một căn cứ không quân và nhà máy điện hạt nhân.



Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cắt đứt quan hệ với Trung Quốc, nếu không Mỹ sẽ cắt giảm hợp tác an ninh với Tel Aviv.



“Nếu ông không hạn chế sự thâm nhập của Trung Quốc vào Israel, hợp tác an ninh với Mỹ sẽ bị tổn hại”, tờ The Times of Israel trích dẫn tuyên bố của Tổng thống Trump.



Yêu cầu trên được đưa ra vào ngày 26-3, vài phút sau khi Trump tuyên bố sự công nhận của Mỹ đối với Cao nguyên Golan của Syria mà Israel đang chiếm đóng, là một phần lãnh thổ của nhà nước Do Thái.

Điều này cho thấy Nhà Trắng có thể đang ngày càng mất kiên nhẫn với Thủ tướng Netanyahu.



Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung vẫn đang diễn ra căng thẳng khi Mỹ đã áp thuế lên 200 tỉ USD hàng Trung Quốc vào ngày 10-5, đe dọa sẽ tăng thuế lên tới 25% đối với 300 tỉ USD hàng hóa sắp tới, còn Trung Quốc cũng trả đũa bằng việc đánh thuế lại hàng Mỹ.



Đầu tháng này, chính phủ Mỹ đã trừng phạt công ty Huawei bằng việc đưa gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc này vào danh sách đen thương mại, và các công ty Mỹ cần phải có sự cho phép trước khi giao dịch với Huawei.

Điển hình là Google đã tạm dừng các hoạt động kinh doanh với Huawei, bao gồm việc chuyển giao tất cả các dịch vụ phần cứng, phần mềm và kỹ thuật, ngoại trừ các dịch vụ công khai thông qua nguồn mở.

Huawei cũng bị buộc rời khỏi thị trường mạng không dây 5G của Mỹ với lý do công nghệ Trung Quốc có thể được Bắc Kinh sử dụng để do thám Mỹ.



Tuy nhiên, khi phát biểu tại Nhà Trắng vào ngày 23-5, Trump đã tìm cách trấn an rằng “có khả năng” các cuộc đàm phán với Bắc Kinh sẽ trở lại đúng hướng. Ông cũng nói rằng dù nằm trong danh sách đen, Huawei vẫn có thể được đưa vào bất kỳ thỏa thuận thương mại nào với Trung Quốc.