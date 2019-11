Mỹ: Hơn 1.000 ca có thể bị phơi nhiễm HIV do lỗi kỹ thuật

Đài CNN cho hay BV Goshen đã xác định 1.182 bệnh nhân phẫu thuật trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 9-2019 có thể đã bị ảnh hưởng, ông Liz Fisher, chuyên gia của tạp chí Goshen Health, cho biết.

Theo ông Fisher, một bước trong quy trình làm sạch đã bị một kỹ thuật viên bỏ qua, điều này có thể gây nhiễm trùng thiết bị phẫu thuật.

Những người có thể đã bị phơi nhiễm đã được gửi thư thông báo và đang được cung cấp xét nghiệm miễn phí.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (Mỹ), viêm gan C là một bệnh nhiễm trùng gan do virus gây ra và thường lây lan bằng cách dùng chung kim tiêm hoặc thiết bị để tiêm thuốc. Viêm gan B cũng là một bệnh nhiễm trùng gan do virus gây ra và lây lan khi dịch cơ thể được truyền từ người bị nhiễm sang người không bị nhiễm bệnh. Còn HIV - virus gây suy giảm miễn dịch ở người - làm suy yếu hệ thống miễn dịch của một người bằng cách phá hủy các tế bào quan trọng chống lại bệnh tật và nhiễm trùng.