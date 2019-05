Mỹ không muốn gây chiến với Iran

Tờ The New York Times dẫn thông tin từ cuộc họp của Tông thống Trump về căng thẳng với Iran ngày 15-5, theo đó chủ nhân Nhà Trắng không muốn gây thêm cuộc chiến nào với Iran.

Trước đó, tình báo Mỹ nói rằng Iran đã đặt tên lửa lên các tàu nhỏ ở vịnh Ba Tư, khiến dấy lên mối nghi ngại Tehran có thể tấn công quân đội và tài sản của Mỹ và đồng minh.

“Tôi hy vọng không”, ông Trump đã nhắc lại điều này trong cuộc gặp với Tổng thống Thụy Sĩ Ueli Maurer ngày 16-5, khi được hỏi liệu có chiến tranh với Iran hay không.



Tổng thống Trump hy vong không chiến tranh với Iran trong cuộc gặp với người đồng cấp Thụy Sĩ Ueli Maurer (phải) ngày 16-5. Ảnh: BLOOMBERG

Tổng thống Mỹ đã tìm cách giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng khi có thông tin cho rằng hai trợ lý thân cận nhất của ông là Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton và Ngoại trưởng Mike Pompeo đang rất nóng lòng cho cuộc chiến với nước Cộng hòa Hồi giáo.

“Thực sự không có cuộc chiến tranh nào cả”, ông Trump viết trên Twitter.

Để xoa dịu mối nghi ngờ chia rẽ trong nội bộ Nhà Trắng, ngày 16-5, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders khẳng định "Tổng thống khá rõ ràng về cảm giác của mình, và rằng không có sự chia rẽ bên trong Nhà Trắng".

Tuy nhiên, ông Trump nói thêm ông tin tưởng hy vọng “sẽ sớm thảo luận với Iran”. Theo quan chức Mỹ, đây được xem dấu hiệu cởi mở trong ngoại giao, nhưng lại không phải là điều mà cả ông Bolton hoặc Pompeo mong muốn.

Tổng thống Trump trước đó đã phủ nhận việc quân đội Mỹ đang chuẩn bị triển khai 120.000 binh sĩ tới Trung Đông để đối phó các đe dọa từ Iran như nội dung do tờ The New York Times ngày 13-5 đăng tải.

Trước đó, ông Pompeo đã lên kế hoạch 12 bước mà Iran cần làm để xoa dịu Mỹ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng quan điểm đó không thực tế và đẩy lãnh đạo Iran vào thế khó.



Tổng thống Trump (trái) và Cố vấn An ninh John Bolton (góc phải). Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ dường như ít căng thẳng trong giải quyết vấn đề Iran hơn so với Cố vấn Bolton. Ông Bolton lâu nay nổi tiếng là người theo chủ nghĩa tân bảo thủ, được biết đến với những chính sách đối ngoại thẳng thắn và cứng rắn hơn.

Tuy nhiên, theo hãng tin AFP, mong muốn đối thoại với Iran dường như không tạo ra bước đột phá để giải quyết căng thẳng. Ngoại trưởng Iran Javad Zarif nói rằng nước này "không có khả năng tiến hành các cuộc thảo luận với chính quyền của ông Trump để giảm bớt căng thẳng".