Mỹ triển khai 14.000 quân, nhiều tàu chiến đến Trung Đông

Mỹ đã gửi thêm 14.000 binh sĩ đến khu vực Trung Đông, khi các nhà phân tích tình báo Mỹ cáo buộc rằng Iran đang là một mối đe dọa lớn, đài Sputnik đưa tin.

Việc triển khai mới của Mỹ có thể là một biện pháp ngăn chặn sự trả đũa có thể có của Tehran do đã áp dụng các biện pháp trừng phạt nhằm gây áp lực lên nền kinh tế của nước này.



Chính quyền của Tổng thống Donald Trump hiện đang xem xét mở rộng đáng kể sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Trung Đông, bao gồm hàng chục tàu chiến, nhiều khí tài quân sự khác và thêm 14.000 binh sĩ để đối phó với Iran- báo The Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết.



Theo các nguồn tin, được trích dẫn bởi The Wall Street Journal, Tổng thống Trump dự kiến sẽ đưa ra quyết định về việc triển khai mới trong tháng 12 này.



Mỹ triển khai thêm nhiều tàu chiến, khí tài quân sự và 14.000 quân đến Trung Đông để đối phó với Iran. Ảnh: US NAVY

Các quan chức Mỹ cũng nói rằng chính quyền của Tổng thống Trump lo ngại một cuộc xung đột có thể xảy ra giữa Mỹ và Iran, nên họ chỉ còn một lựa chọn là điều thêm quân đến khu vực.

Căng thẳng giữa Iran với Mỹ leo thang từ giữa năm ngoái, khi Tổng thống Trump đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân được ký năm 2015 và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm gây áp lực tối đa lên Iran.

Mỹ bắt đầu tăng hiện diện quân sự tại Trung Đông hồi tháng 5 khi điều nhóm tàu sân bay Abraham Lincoln tới khu vực, sau khi có tin tình báo cho rằng Iran đang chuyển tên lửa lên chiến hạm ở Vùng Vịnh.

Quân đội Iran hôm 20-6 đã bắn hạ một máy bay không người lái trị giá 200 triệu USD của Mỹ với cáo buộc xâm phạm không phận, trong khi Washington khẳng định nó chỉ hoạt động trên vùng trời quốc tế. Tàu chiến, trực thăng Iran cũng nhiều lần tiếp cận chiến hạm Mỹ hoạt động trên eo biển Hormuz.

Mỹ cáo buộc Iran đứng sau cuộc tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất của Arab Saudi hôm 149 nhưng Tehran bác bỏ. Washington sau đó triển khai nhiều radar cảnh giới và tên lửa phòng không Patriot, cùng một phi đoàn viễn chinh và hai không đoàn tiêm kích nhằm hỗ trợ năng lực phòng thủ tại Arab Saudi.

Iran gần đây bất ngờ dịu giọng với Mỹ khi Tổng thống Hassan Rouhani cho biết nước này sẵn sàng đàm phán hạt nhân nếu Washington từ bỏ các lệnh trừng phạt "trái pháp luật".