Nga: Ông Erdogan nhận lời ông Putin sang thăm Nga vài ngày tới

Ngày 15-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, và ông Erdogan đã nhận lời mời của ông Putin sẽ sang thăm Nga vài ngày tới, hãng tin Sputnik dẫn thông báo từ Điện Kremlin. Phía Thổ Nhĩ Kỳ đã chủ động gọi cho phía Nga.



“Ông Putin đã mời ông Erdogan sang thăm Nga vài ngày tới. Lời mời đã được chấp nhận” – văn phòng báo chí Điện Kremlin thông báo.

Trong cuộc điện đàm, hai lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã bàn về tình hình ở bắc Syria và đồng ý sẽ tránh để xảy ra đụng độ giữa quân Thổ Nhĩ Kỳ và quân chính phủ Syria – được Nga ủng hộ.

Quân chính phủ Syria vài ngày trước đã kéo quân về đông bắc Syia để đối phó với chiến dịch Mùa xuân Hòa bình củaThổ Nhĩ Kỳ theo một thỏa thuận với lực lượng tay súng người Kurd ở khu vực. Quân chính phủ Syria đã vào được thị trấn Manbij (tỉnh Aleppo) – nơi Thổ Nhĩ Kỳ định sẽ lập “vùng an toàn” để đưa lượng người Syria đang tị nạn bên nước mình trở về. Nguy cơ đụng độ giữa hai lực lượng rất cao khi quân Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã lên đường tiến về Manbij.



Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recept Tayyip Erdogan (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong lần gặp nhau năm 2017. Ảnh: SPUTNIK

Theo Điện Kremlin, trong cuộc điện đàm ông Putin và ông Erdogan đã tái xác nhận sự ủng hộ của mình với tình toàn vẹn lãnh thổ Syria và duy trì tiến trình dàn xếp chính trị ở đất nước chấm dứt cuộc nội chiến này 8 năm ở nước này.

“Các tổng thống Nga và Thổ Nhĩ kỳ tái xác nhận cam kết với việc tiếp tục tiến trình dàn xếp chính trị ở Syria và bày tỏ ý định sẽ tạo điều kiện mở cuộc họp Ủy ban Hiến pháp Syria dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc vào cuối tháng 10 ở Geneva” – theo thông báo của Điện Kremlin.

Ông Putin có nói trong cuộc điện đàm rằng ông xem chuyện các phần tử khủng bố được người Kurd bảo vệ để chiếm được lợi thế trong tình hình hiện tại ở Syria là không thể chấp nhận.

“Tổng thống Nga hướng sự chú ý vào sự trầm trọng của tình hình nhân đạo ở các khu vực dọc biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ. Vị lãnh đạo nước Nga cũng xem chuyện các phần tử của các tổ chức khủng bố, trong đó có Nhà nước Hồi giáo (IS), hiện đang được dân quân người Kurd bảo vệ chiếm lợi thế trong tình hình hiện tại là không thể chấp nhận” – Điện Kremlin cho biết.

Ông Putin nhấn mạnh các phần tử khủng bố đang tính toán chạy từ Syria sang các nước bên cạnh. Hiện giao tranh giữa quân Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng tay súng nổi dậy Syria (FSA) được Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ và lực lượng tay súng người Kurd đã lan đến nhiều khu vực gần các trại giam giữ tù nhân IS dẫn đến lo ngại IS có thể hồi sinh. Trước mắt Thổ Nhĩ Kỳ nói sẽ nhận trách nhiệm tiêu diệt các tù nhân IS trốn thoát.

Trả lời phỏng vấn 3 đài truyền hình tiếng Ả Rập cuối tuần rồi ông Putin có nói các lực lượng quân sự nước ngoài nên rút khỏi Syria, và điều này áp dụng cho tất cả các nước, kể cả Nga, dù quân Nga hiện diện hợp pháp ở Syria theo lời mời của Tổng thống nước này Bashar al-Assad. Ông Putin khẳng định Nga sẽ rút quân khỏi Syria một khi chính phủ mới hợp pháp của Syria không còn cần đến sự hiện diện của quân Nga nữa.