Nổ súng tại cơ quan an ninh Nga, 1 người thiệt mạng

Video đầu tiên từ hiện trường vụ nổ súng. Nguồn: Youtube

Theo báo The Guardian, một người đã bị bắn chết sau khi một tay súng chưa được xác định ngày 19-12 nổ súng vào văn phòng Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), cơ quan tình báo chính của Nga cho hay.



Những hình ảnh hiện trường của vụ nổ súng vào trụ sở Cơ quan An ninh Liên bang Nga ngày 19-12. Ảnh: RT

“Một cá nhân chưa rõ danh tính đã nổ súng gần tòa nhà số 12 trên đường Bolshaya Lubyanka. Đã xảy ra thương vong. Chúng tôi đang xác định danh tính của thủ phạm. Tên này đã bị tiêu diệt", FSB ra thông báo ngày 19-12 cho biết, song không cung cấp thêm chi tiết.

Theo hãng tin RT, vụ nổ súng xảy ra lúc 18 giờ (giờ địa phương) tại trụ sở FSB ở Moskva, cách Điện Kremlin khoảng 10 phút đi bộ.

Trước đó, truyền thông Nga đưa tin nghi phạm mang theo súng AK đã nổ súng gần trụ sở FSB ở trung tâm Moscow trước khi chạy sang đường Bolshaya Lubyanka rồi cố thủ trong một tòa nhà gần đó. Lực lượng đặc nhiệm Spetsnaz của Nga sau đó tới hiện trường và đấu súng với nghi phạm.

Theo truyền thông Nga, nạn nhân được mô tả là một sĩ quan cảnh sát giao thông. Các thành viên khác của FSB đã bị thương trong vụ tấn công với hai người trong tình trạng nguy kịch.

Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy tay súng lia súng và nã đạn khắp tòa nhà và khiến cửa sổ vỡ toang. Cuối video cho thấy một người dường như nằm bất động trên đường.

Kẻ tấn công được cho đã bỏ trốn và cố thủ trong một tòa nhà gần đó. Cơ quan an ninh sau đó đã bắn chết người này. Họ đang tìm cách xác định danh tính của người này, theo hãng tin Interfax.

Hiện chưa rõ động cơ của kẻ tấn công và người này hành động một mình hay có đồng phạm. Vụ tấn công diễn ra cùng ngày Tổng thống Nga Vladimir Putin có buổi họp báo thường niên được phát trực tiếp trên toàn quốc.