Ông Pompeo: Mỹ không 'bật đèn xanh' cho Thổ Nhĩ Kỳ đánh Syria

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 9-10 tuyên bố bắt đầu một chiến dịch quân sự chống lại các nhóm người Kurd ở Syria sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đột ngột rút quân đội Mỹ ra khỏi khu vực, theo đài Sputnik.



Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình PBS, nói rằng Washington đã không "bật đèn xanh" cho Ankara thực hiện chiến dịch tấn công quân sự vào Syria, đồng thời cho biết mối quan ngại về an ninh khu vực của Ankara là hợp pháp.

Ngoại trưởng Mỹ cũng tuyên bố rằng ông Trump đã đưa ra quyết định di chuyển lính Mỹ ra khỏi khu vực nhằm đảm bảo an toàn.



Washington đã không "bật đèn xanh" cho Ankara thực hiện vụ tấn công quân sự vào Syria hôm 9-10. Ảnh: AP

Ông Pompeo cũng bác bỏ những lo ngại về cáo buộc rằng khoảng 12.000 phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bị người Kurd giam giữ ở Syria sẽ được thả ra để hồi sinh phong trào của họ do cuộc xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ.



Trước đó, ông Erdogan và ông Trump, trong một cuộc gọi điện thoại vào ngày 6-10 đã thảo luận về việc thiết lập một "vùng an toàn" ở phía đông bắc Syria. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tuyên bố rằng một khu vực như vậy là cần thiết để chống lại "các mối đe dọa khủng bố" đến từ đảng Công nhân Kurd (PKK) và lực lượng chiến binh người Kurd ở Syria (YPG). Đồng thời, khi "dọn" sạch khu vực những người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể trở về nước.



Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hôm 9-10 rằng ông Pompeo và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại sau khi Thổ Nhĩ Kỳ phát động "Chiến dịch mùa xuân hòa bình" ở miền Bắc Syria.



Sau các cuộc tấn công trên không và pháo binh vào các vị trí quân sự của dân quân người Kurd, các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã phát động một giai đoạn quân sự khác trong chiến dịch bằng cách tiến vào lãnh thổ phía bắc của Syria.



Môt nhân chứng cho biết rằng đã có khoảng 40 đại diện Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF - tổ chức mà YPG là thành viên chính) đã bị giết hoặc bị thương do các cuộc tấn công của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực biên giới ở đông bắc Syria.



Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên NATO, coi lực lượng người Kurd ở Syria là một phần mở rộng của đảng Công nhân Kurd (PKK) và liệt nhóm này vào danh sách các tổ chức khủng bố và lực lượng chiến binh người Kurd ở Syria (YPG) là cánh vũ trang của nhóm trên.