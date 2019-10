Ông Putin: Nga sẽ rút quân nếu chính phủ Syria không cần nữa

Sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria phải được khôi phục hoàn toàn, và các lực lượng nước ngoài phải rút đi, kể cả lực lượng Nga, nếu chính phủ Syria không còn cần đến sự giúp đỡ của Nga nữa. Đây là tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12-10.



“Mọi lực lượng triển khai bất hợp pháp bên trong bất kỳ một quốc gia có chủ quyền nào – trong trường hợp này là Syia – phải rời đi” – ông Putin nói trong cuộc trả lời phỏng vấn với các đài truyền hình RT Arabic, Sky News Arabia chi nhánh tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Al-Arabiya ở Saudi Arabia.

“Điều này đúng với tất cả. Nếu chính phủ hợp pháp mới của Syria chọn nói rằng họ không cần sự giúp đỡ của quân đội Nga hiện diện ở đó nữa, thì Nga sẽ thực hiện điều đúng đắn này” – ông Putin khẳng định.



Tổng thống Nga Vladimir Putin (thứ hai từ phải sang) thăm Syria năm 2017, cùng Tổng thống Syria Bashar al-Assad (thứ hai từ trái sang), Bộ trưởng Quốc phòng Nga (phải), Tổng Tham mưu quân đội Syria Ali Abdullah Ayyoub (trái) dự một lễ diễu binh ở tỉnh Latakia (tây bắc Syria). Ảnh: AFP

Ông Putin nói thêm trong thời gian này thì quan điểm của Nga về dàn xếp chính trị ở Syria vẫn không thay đổi và cần sự tiếp sức của các đối tác Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, và Mỹ.

Ông Putin lên tiếng về sự hiện diện của các lực lượng nước ngoài ở Syria trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ vừa phát động chiến dịch Mùa xuân Hòa bình đánh vào đông bắc Syria, nhắm vào lực lượng tay súng người Kurd (YPG).

Nga đưa quân vào Syria từ năm 2015 theo đề nghị của chính phủ Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhằm giúp chấm dứt cuộc nội chiến. Mỹ dẫn đầu liên quân quốc tế vào Syria năm 2016 với lý do đánh tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS). Đài RT cho rằng việc Mỹ đưa quân vào Syria là bất hợp pháp và chính phủ Syria đã nhiều lần lên án việc hiện diện của liên quân do Mỹ dẫn đầu là vi phạm chủ quyền của Syria.



Binh sĩ Nga trong một đợt huấn luyện binh sĩ Syria. Ảnh: SPUTNIK

Trong cuộc phỏng vấn ông Putin cũng được hỏi về thái độ của Nga với việc khối quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có động thái mở rộng quân sự về phía đông và tăng lực lượng gần biên giới Nga.



“Chúng tôi không vui với điều này…và đã bày tỏ quan ngại của mình” – ông Putin trả lời.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn ông Putin cũng lên án các vụ tấn công nhằm vào các tàu dầu thương mại ở vịnh Ba Tư những tháng gần đây, bất kể ai là thủ phạm. Ông Putin vừa đề nghị các láng giềng của Iran tôn trọng quyền lợi của Iran, lại vừa nhấn mạnh sự tăng cường hợp tác giữa Nga với Saudi Arabia và UAE trong khuôn khổ Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và ở khuôn khổ song phương.