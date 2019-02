​ Ông Trump dọa thả 800 tay súng IS ra châu Âu

Trên Twitter ngày 17-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị các nước châu Âu nhận lại và khởi tố các công dân nước mình gia nhập chiến đấu trong hàng ngũ IS và bị Mỹ bắt tại Syria, bằng không Mỹ có thể sẽ thả các thành phần khủng bố này ra khắp châu Âu.



“Mỹ yêu cầu Anh, Pháp, Đức và một số đồng minh châu Âu khác nhận lại 800 tay súng IS mà chúng tôi bắt được ở Syria và khởi tố chúng. IS chuẩn bị sụp đổ. Tuy nhiên, lựa chọn chúng tôi có thể phải làm không phải là điều tốt khi chúng tôi bị buộc phải thả họ…”, ông Trump viết trên Twitter sáng 17-2.

Theo ông Trump, Mỹ “không muốn chứng kiến IS “tràn ngập khắp châu Âu”, điều mà ông cho rằng nhiều khả năng sẽ xảy ra một khi quân đội Mỹ rút khỏi Syria “sau khi chiến thắng IS 100%” và thả các tay súng IS ra.



Ông Trump yêu cầu các nước châu Âu phải nhận lại 800 công dân mình chiến đấu bên hàng ngũ IS và bị Mỹ bắt, nếu không Mỹ sẽ thả các tay súng này lan tràn khắp châu Âu. Ảnh: REUTERS



“Mỹ không muốn chứng kiến các tay súng IS này lan tràn khắp châu Âu, nơi mà chúng nên tới. Chúng tôi đã làm quá nhiều, tiêu tốn quá nhiều. Đã đến lúc các nước khác phải hành động, làm cái việc hoàn toàn trong khả năng họ. Chúng tôi sẽ rút lui sau khi chiến thắng IS 100%”, ông Trump viết trên Twitter lần thứ hai, chỉ sau lần thứ nhất 10 phút.

Theo số liệu từ Liên Hiệp Quốc, có tới 42.000 tay súng nước ngoài đến Iraq và Syria để tham gia hàng ngũ IS, trong đó có 900 tay súng từ Đức và 850 tay súng từ Nga.



Nhiều quan chức địa phương Syria nói với báo chí rằng có khoảng 900 tay súng từ 44 nước đang bị giam ở Syria với sự hỗ trợ của Mỹ. Trong đó con số tay súng đến từ châu Âu mà Mỹ đang bắt giữ khoảng 800.

Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) – đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến đánh IS ở Syria – xác nhận IS gần “bị đánh bại hoàn toàn”, lãnh thổ đã bị co cụm chỉ còn rất nhỏ. Ông Trump cuối năm 2018 có tuyên bố sẽ rút quân Mỹ khỏi Syria, nhưng chưa đưa ra ngày chính xác.



Các tay súng IS ở Syria. Ảnh: TWITTER



Tháng 12-2018, báo The Washington Post từng đưa tin SDF không muốn nhận trách nhiệm giam giữ và tốn chi phí nuôi các tù nhân tay súng IS gốc châu Âu, chưa kể SDF không có khả năng truy tố các tay súng này.



Trước khi ông Trump lên tiếng đã có nhiều quan chức Mỹ cảnh cáo các nước châu Âu rằng các nước này đang dần hết thời gian để nhận lại và truy tố các công dân mình làm tay súng IS.