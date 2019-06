Tổng thống Donald Trump đã giữ vững lập trường của mình trước nhóm An ninh Quốc gia, quyết định không tiến hành các cuộc tấn công trả đũa vào Iran hồi đầu tuần, tờ The Wall Street Journal (WSJ) đưa tin.

"Những vị này muốn đẩy chúng ta vào một cuộc chiến, và điều đó thật kinh khủng. Chúng ta không cần thêm bất kỳ cuộc chiến nào nữa", Tổng thống được cho là đã nói với một người thân cận về các cố vấn của mình, theo WSJ.

Dù phàn nàn về việc mất một chiếc máy bay không người lái trị giá 130 triệu USD, ông Trump đã chọn không trả đũa vì ông cho rằng tổn thất về mặt con người sẽ khiến các cử tri Mỹ phẫn nộ hơn so với tổn thất tiền bạc.

Bình luận của tổng thống được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông nói với các phóng viên rằng ông tin tưởng vào Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, dù không đồng ý với quan chức này về một số vấn đề, bao gồm cả chính sách của Mỹ ở Trung Đông.

"Tôi không đồng ý với John Bolton về nhiều mặt. Quan điểm của ông ấy ở Trung Đông và Iraq, tôi cho đó là một sai lầm lớn và tôi sẽ luôn phản đối quan điểm này. John Bolton đang làm rất tốt nhưng ông ấy đang đưa bản thân vào một tình thế khá khó khăn. Vẫn có những thành viên nội các khác không cùng quan điểm với Bolton, nhưng người quyết định duy nhất là tôi ", ông nói đồng thời mô tả Bolton là một chính trị gia “diều hâu”.



Tổng thống Trump ngồi cùng ông Pompeo và ông Bolton. Ảnh: ABC News

Khi được hỏi về quyết định không tấn công Iran, ông Trump nói: "Mọi người đều nói tôi là kẻ hiếu chiến. Bây giờ thì họ lại nói tôi là chim bồ câu".

Dù không hài long về việc Iran bắn hạ chiếc máy bay không người lái, ông Trump đánh giá quốc gia Hồi giáo "rất khôn ngoan" vì đã không bắn hạ máy bay có người lái và ông “đánh giá cao" quyết định này.

Tờ The New York Times trước đó đã đưa tin đội an ninh quốc gia của Trump, bao gồm Cố vấn An Ninh Quốc gia John Bolton, Ngoại trưởng Mike Pompeo và Giám đốc CIA Gina Haspel, đã nhất trí triển khai một cuộc tấn công bằng tên lửa chống lại Iran để trả đũa vụ bắn hạ máy bay Mỹ vào ngày 20-6.

Ông Trump thay đổi quyết định chỉ 10 phút trước giờ khai hỏa, giải thích rằng cái chết của khoảng 150 người là quá lớn. Thay vào đó, ông tuyên bố một loạt các biện pháp trừng phạt bổ sung mới đối với nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ có hiệu lực vào ngày 24-6.

Phản ứng trước quyết định của ông Trump, hôm 22-6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi nói rằng nước này sẽ bảo vệ biên giới của mình "bất kể quyết định nào" mà Washington có thể đưa ra.